Тринадцатая благотворительная эстафета Teatejooks станет рекордной по количеству участников

Эстафета является крупнейшим в Эстонии спортивным мероприятием для детей и молодежи, и одновременно также самым многочисленным мероприятием, где свой вклад в благотворительную инициативу вносят дети. Идея забега заключается в том, чтобы дать молодым людям возможность почувствовать радость движения и здорового образа жизни. В то же время, участвуя в эстафете, ребята вносят свой моральный вклад в лечение сверстников, потерявших способность двигаться в результате несчастного случая или болезни и призывают общество делать пожертвования на реабилитацию таких детей. Ко всему прочему эта инициатива демонстрирует детям важность активного образа жизни и благотворительности.

В этот раз благотворительная эстафета пройдет одновременно в 26 местах по всей Эстонии: в Арукюла, Валга, Виймси, Вильянди, Выру, Йыгева, Кейла, Кохтла-Ярве, Курессааре, Кярдла, на острове Муху, в Нарве, Отепяэ, Пайде, Пеэтри, Пылва, Пярну, Раквере, Рапла, Силламяэ, Таллинне (в Кадриорге), Тарту, Тойла, Тырва, Хаапсалу и Элва.

Повсюду эстафета пройдет в пяти возрастных группах: для учеников 5-х, 6-х, 7-х, 8-х и 9-х классов. К участию приглашаются команды по 8 человек, где минимум половина участников — девочки. Каждому члену команды предстоит преодолеть дистанцию от 200 до 400 метров в зависимости от очередности. Подробно с правилами можно ознакомиться на сайте благотворительной эстафеты www.teatejooks.ee. Участие в эстафете бесплатно. Зарегистрировать команду можно до 24 апреля включительно на сайте www.teatejooks.ee.

В этом году благотворительная эстафета проводится в качестве кампании для сбора пожертвований на создание в Хаапсалуском неврологическом реабилитационном центре уникального игрового и тренировочного парка, адаптированного для людей, вынужденных передвигаться на инвалидных колясках. Ежегодно в центре получают лечение 3500 пациентов разного возраста, частично либо полностью лишившихся способности двигаться. Дорожки, покрытие и тренажеры в новом парке будут спроектированы с учетом потребностей колясочников. Парк улучшит терапевтические возможности центра и поможет пациентам на колясках адаптироваться к новой ситуации за пределами стен больницы или дома.

Лечение утративших способность двигаться детей в Хаапсалуском неврологическом реабилитационном центре можно поддержать, в любой момент позвонив на благотворительную линию по номеру 900 7777. Каждый звонок равен пожертвованию 7 евро.

Эстафету организует MTÜ Tallinnmeeting, созданное с целью проведения спортивных мероприятий и соревнований. Генеральным спонсором эстафеты является Mesikäpp кондитерской фабрики Kalev. Прочие спонсоры: фонд Kultuurkapital, город Таллинн, город Тарту, Rademar и Союз легкой атлетики Эстонии.

Приложенный снимок: Дети на прошлогодней благотворительной эстафете в Таллинне (автор фотографий Марко Мумм).