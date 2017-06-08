Три здания Тартуского университета признали памятниками культуры

Министр культуры Индрек Саар подписал приказ, которым три здания Тартуского университета были признаны памятниками культуры: учебный корпус института зоологии и геологии Тартуского университета, здания Тартуской коммерческой гимназии и торговой школы, а также библиотеки Тартуского университета. Здания высокого архитектурного уровня разных эпох отражают историю Тарту как университетского города и образовательного центра, значится в пресс-релизе.





Предложение о признании зданий памятниками было внесено в рамках проекта исследования Министерства культуры "Картографирование и анализ имеющей большое значение архитектуры Эстонии 20 столетия (1870-1991)". В его ходе эксперты выбрали 130 самых ценных объекта, которые лучше всего характеризуют строительное наследие 20 века.

По словам советника Министерства культуры по вопросам защиты памятников старины Лийны Янес, мы имеем дело со строениями, имеющими очень высокую архитектурную и историческую ценность, а также зданиями, которые в значительной степени сохранили свою аутентичность, причем важно также и сохранение ценных интерьеров. "Поэтому для обеспечения сохранности зданий целесообразно применить государственную защиту", — сказала Янес.

Функция учебного корпуса института зоологии и геологии Тартуского университета, который находится в Тарту на улице Ванемуйзе, остается неизменной уже более 100 лет. Здание в историческом стиле построено в 1912-1914 годах, его архитектором является Отто Хоффманн.

Расположенное на улице Сальме здание бывшей коммерческой гимназии и торговой школы построено в 1938 году, это характерный образец творчества архитектора Арнольда Маттеуса, который в значительной степени сформировал городскую картину Тарту.

Здание библиотеки Тартуского университета на улице Струве было открыто в 1982 году, его архитекторами являются Калью Валдре, Март Каллинг, внутренними оформителями — Юло Сирп и Линда Арике. В Тарту до сих пор еще не признавалось памятником ни одно здание советского периода, но университетская библиотека — это самое ценное, широко известное и ценимое здание этого периода в городе. Перестройке реконструируемой библиотеки не снижают культурной ценности здания.