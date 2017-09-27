Три таллиннские школы получат дополнительные средства на преподавание эстонского языка

Министр образования и науки Майлис Репс и вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт подписали договор, согласно которому три таллиннские школы получат дополнительные средства на реализацию действий в рамках пилотной программы. В этом году каждой школе будет выделено по 100 тысяч евро, значится в пресс-релизе.

Во вторник, 26 сентября, в Таллиннской Кесклиннаской Русской Гимназии состоялась встреча, в которой приняли участие представители министерства образования и науки и города Таллинна, а также директора трех школ, изъявивших желание принять участие в программе. Министр образования и науки и вице-мэр Таллинна подписали договор, согласно которому каждой из трех школ до конца года будет выделено 100 000 евро. В следующем году на реализацию пилотной программы каждой школе предполагается выделить 250 тысяч евро, еще 250 тысяч предусмотрено для финансирования совместной деятельности трех школ.

Трем школам, Таллиннскому Линнамяэскому Русскому Лицею, Таллиннской Кесклиннаской Русской Гимназии и Ласнамяэской гимназии, была предоставлена возможность самим запланировать, как будут использованы средства — например, на эти деньги можно провести курсы для учителей, приобрести учебные материалы и организовать внешкольную деятельность или деятельность по интересам. Средства выделяются с условием, что деятельность должна быть направлена на усиление преподавания эстонского языка и в них могли бы принять участие все учащиеся и учителя школ.

В рамках пилотной программы школы смогут сами выбирать методы и средства, использование которых поможет обеспечить успешность в дальнейшей учебе. Школы могут, например, уделить больше внимания урокам эстонского языка, создать дополнительные возможности для изучения языка в рамках предметов, преподаваемых на русском языке или использовать дополнительные средства для организации внеклассной деятельности. Более широкая цель заключается в том, чтобы найти гибкие возможности для обучения и таким образом достигнуть наилучших результатов.

По словам министра Майлис Репс, перед школами стоит серьезная задача — цель пилотной программы заключается в том, чтобы к концу основной школы учащиеся владели эстонским языком на уровне В2, к концу гимназии — на уровне С1. ”Мы инвестируем в то, чтобы улучшить владение эстонским языком нашими выпускниками. Посредством пилотной программы мы хотим помочь как можно большему числу выпускников в том, чтобы к концу гимназии они овладели эстонским языком на очень хорошем уровне. Мы имеем в виду как тех, кто примет непосредственное участие в пилотной программе, так и тех, кому принесет пользу обмен лучшими практиками и опытом в преподавании эстонского языка”, — сказала министр.

На встрече школы представили свои программы по реализации пилотного проекта и рассказали о том, как при помощи государственных средств планируется оказать поддержку учащимся в изучении эстонского языка. Школы планируют провести курсы повышения квалификации для учителей, предпринять действия по развитию командной работы, также запланированы мероприятия, которые создадут возможности для неформального изучения языка в естественной среде и мероприятия для более активного привлечения родителей к учебному процессу.

Пилотная программа по изучению эстонского языка стартует осенью этого года и продлится шесть лет, до весны 2023 года. Первая часть программы — вводная, в течение следующего полугодия школам предстоит дать оценку своим реальным потребностям и приступить к организации деятельности, направленной на усиление преподавания языка. К концу 2017 году планируется получить представление о реальных возможностях школы по усилению языка и при необходимости внести поправки в запланированные действия в соответствии с потребностями учащихся.

Деятельность, направленная на усиление преподавания эстонского языка, начнется с седьмого класса основной школы. Цель — чтобы к концу основной школы учащиеся владели эстонским языком на уровне В2, то есть на уровне самостоятельного пользователя, а к концу гимназии достигли уровня С1, то есть уровня продвинутого пользователя. Сейчас выпускники основных школ с русским языком обучения сдают выпускной экзамен на уровень В1, выпускники гимназии — на уровень В2.