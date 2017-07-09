"Три сестры" выясняют отношения в соцсети: "мне просто грустно, и я разочарована"

Яна Тоом вчера опубликовала на своей странице в Facebook длинное объяснение, почему она осталась в Центристской партии, оставив Ольгу Иванову и Оудекки Лооне в одиночку обдумывать создание конкурирующего с Цнетристской партией избирательного списка. Иванова и Лооне в комментариях к этому посту стали критиковать Тоом.

В свое длинном посте Тоом посчитала, что у отдельного избирательного списка не было бы особой надежды достичь своих целей, поэтому она остается в Центристской партии. Отдельно она раскритиковала мотивацию входящей в список сотни людей.

"Бизнес. Слава. Обида. Месть. Желание развалить ЦП. Отсутствие всякой видимой мотивации. Едва ли не единственный чисто идейный член команды — Оудекки", — написала Тоом.

Вскоре ей ответила Иванова. "Суть переговоров не было выторговать себе места, по крайней мере для меня. В моем случае если говорить о выгоде, проще всего было переметнуться на сторону Юри и Кадри давным давно и все места мне были бы гарантированы. Мы об этом очень много говорили, поэтому не стоит за нашей спиной вести разговоры о нас, пожалуйста", — написала Иванова.

Иванова продолжила. "Яна, не стоит оправдываться. Десятки встреч проводились исключительно с вами, никакого протокола о намерениях даже не родилось. Ни одного решения правления, например о создании комиссии по кодексу этики не было. Решения суда чести по делу Карилайда не было. По темам, таким как гражданство и чернобыльцы, никакой конкретики не было. По санкциям вам ответили конкретно — всегда будут поддерживать на уровне правительства, а значит ваше голосование в Европарламенте останется только вашим голосованием. На мой взгляд, мы неплохо хранили молчание, хотя нам всем есть что сказать", — написала Иванова.

Тоом ответила ей, что время покажет, чья позиция правильная. Она добавила, что места в избирательном списке не были в фокусе переговоров.

Вскоре в беседу вмешалась Лооне. "Мне просто грустно и я разочарована, что важные решения были приняты в один момент в одностороннем порядке тогда, когда команда уже ушла домой с другим решением", — написала Лооне.

Лооне также привела свои 12 пунктов, о которых она спросила у Кадри Симсон и Майлис Репс, каковы шансы, что в 2019 году они войдут в программу Центристской партии. Результаты следующие:

1) Запрет Э-выборов: неясно, молодые не хотят, хотя старшие люди поддерживают.

2) Ввести налог на прибыль предприятий, отказаться от косвенного налогообложения: да.

3) Гражданство всем обладателям "серых паспортов", кто этого желает: не всем, с ограничениями.

4) "Зарплата гражданина": надо проанализировать.

5) Бесплатный общественный транспорт во всех уездах: будет со следующего года.

6) Прямые выборы президента: неясно.

7) Приватизация квартир "вынужденных квартиросъемщиков", город компенсирует самоуправлениям построенные для них квартиры: скорее нет, нет денег.

8) Больше НАТО-вских войск в Эстонию не придет, имеющихся достаточно: скорее нет.

9) Оборонные расходы выше 2% ВВП не поднимутся до тех пор, пока остальные страны НАТО не поднимут их до 2%: скорее нет.

10) Проголосуем в ЕС за прекращение санкций против России: нет.

11) Откажемся от ферм с "интенсивным" животноводством: нет.

12) Создадим ясные правила для еврогруппы ЕС: да.

Тоом после этого пожелала немного уточнить. "Ну я на самом деле не хочу с тобой спорить, но скажу, что эти ответы можно интерпретировать и по-другому — мы ведь договорились, что относительно вынужденных квартиросъемщиков сперва посмотрим, каково положение, сколько человек, в каких домах, с какой формой собственности, и на основании этого решим. Это нормально, если мы не хотим просто выдвигать лозунги. Относительно серых паспортов ограничений было два, и это были временный вид на жительство и действующее уголовное наказание", — написала Тоом.