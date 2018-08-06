Три недели и 1800 километров: сотни людей пройдут по лесным тропам Эстонии

Сегодня начинается первый, самый протяженный 627-километровый этап, руководит которым опытный альпинист и турист Алар Сикк. Заведующая рекреационным отделом RMK Марге Раммо рассказывает, что все этапы охватывают различные природные полосы, c которыми теперь, благодаря постоянно развивающейся сети туристических троп, могут познакомиться все желающие,.

”За десять лет RMK покрыл по сути всю материковую Эстонию маркированными и ухоженными туристическими и учебными тропами, протяженностью в тысячи километров”, — поясняет госпожа Раммо. Она же дополняет, что тропы оборудованы 727 кострищами и 444 палаточными площадками.

В дальнейшем RMK планирует распространить сеть туристических троп и на острова. ”Прогулки по лесам, по берегам моря и озёр, знакомство с дикой природой становится всё более популярными видами отдыха, как среди эстонцев, так и зарубежных гостей, — отмечает Марге Раммо. — Если раньше для эстонцев единственной возможностью провести отпуск было зарубежное путешествие, то сегодня посещаемость туристических троп говорит скорее об обратном. Разумеется, свою роль здесь сыграла и прекрасная погода нынешнего лета”.

По словам специалиста по природным тропам RMK Андре Каура, все места для участия в большом походе распроданы. ”Я советую однако людям самим собрать походный рюкзак и пройтись по тем местам, где они раньше не бывали, например, в Ида-Вирумаа, где проложена фантастическая туристическая тропа, — рекомендует господин Каур.- Но надо быть очень внимательным и забирать свой мусор с собой из похода, а также помнить, что в лесах запрещено разжигать огонь!”.

Походом, посвященным юбилею Эстонии, руководят опытные специалисты, которые расскажут участникам о событиях, происходившим в прекрасных природным местах и имевших особое значение для истории Эстонии.