06.08.2018, 19:30

Три недели и 1800 километров: сотни людей пройдут по лесным тропам Эстонии


rus.delfi.ee
EST
Три недели и 1800 километров: сотни людей пройдут по лесным тропам Эстонии
RMK

Сегодня из Карулаского национального парка (Вырумаа) стартует большой всеэстонский поход RMK. Группы отправляются из шести разных точек Эстонии и пройдут 1800 километров, чтобы к 25 августа прибыть в туристическую столицу — Аэгвийду.

Сегодня начинается первый, самый протяженный 627-километровый этап, руководит которым опытный альпинист и турист Алар Сикк. Заведующая рекреационным отделом RMK Марге Раммо рассказывает, что все этапы охватывают различные природные полосы, c которыми теперь, благодаря постоянно развивающейся сети туристических троп, могут познакомиться все желающие,.

”За десять лет RMK покрыл по сути всю материковую Эстонию маркированными и ухоженными туристическими и учебными тропами, протяженностью в тысячи километров”, — поясняет госпожа Раммо. Она же дополняет, что тропы оборудованы 727 кострищами и 444 палаточными площадками.

В дальнейшем RMK планирует распространить сеть туристических троп и на острова. ”Прогулки по лесам, по берегам моря и озёр, знакомство с дикой природой становится всё более популярными видами отдыха, как среди эстонцев, так и зарубежных гостей, — отмечает Марге Раммо. — Если раньше для эстонцев единственной возможностью провести отпуск было зарубежное путешествие, то сегодня посещаемость туристических троп говорит скорее об обратном. Разумеется, свою роль здесь сыграла и прекрасная погода нынешнего лета”.

По словам специалиста по природным тропам RMK Андре Каура, все места для участия в большом походе распроданы. ”Я советую однако людям самим собрать походный рюкзак и пройтись по тем местам, где они раньше не бывали, например, в Ида-Вирумаа, где проложена фантастическая туристическая тропа, — рекомендует господин Каур.- Но надо быть очень внимательным и забирать свой мусор с собой из похода, а также помнить, что в лесах запрещено разжигать огонь!”.

Походом, посвященным юбилею Эстонии, руководят опытные специалисты, которые расскажут участникам о событиях, происходившим в прекрасных природным местах и имевших особое значение для истории Эстонии.

В дополнение к походу в разных точках Эстонии пройдут бесплатные концерты для всех желающих, в которых примут участие известные актеры и музыканты.

Вся информация о походе: www.rmk100.ee

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