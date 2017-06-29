29.06.2017, 18:30

Третья по счету эстонская фирма стала жертвой всемирной кибератаки


rus.delfi.ee
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Третья по счету эстонская фирма стала жертвой всемирной кибератаки
Foto: VALENTYN OGIRENKO, REUTERS

Департамент государственной инфосистемы сообщает, что в Эстонии появилась третья жетрва всемирной волны кибератаки.

Департамент сообщил лишь, что жертвой вируса-вымогателя стала международная фирма, имеющая филиал в Эстонии. Согласно данным Eesti Päevaleht, этой фирмой скорее всего является голландское предприятие TNT, которое занимается логистикой.

До этого жертвами кибератаки в Эстонии стали местные филалы Saint-Gobain и сеть магазинов Ehituse ABC.

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