Третья по счету эстонская фирма стала жертвой всемирной кибератаки

Департамент государственной инфосистемы сообщает, что в Эстонии появилась третья жетрва всемирной волны кибератаки.

Департамент сообщил лишь, что жертвой вируса-вымогателя стала международная фирма, имеющая филиал в Эстонии. Согласно данным Eesti Päevaleht, этой фирмой скорее всего является голландское предприятие TNT, которое занимается логистикой.

До этого жертвами кибератаки в Эстонии стали местные филалы Saint-Gobain и сеть магазинов Ehituse ABC.