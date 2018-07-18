18.07.2018, 20:05

Третий эстонец, пострадавший от наркотиков в Одессе, выписан из больницы! Насколько легко достать в городе "вещества" и сколько они стоят

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интервью с начальником полиции Одесской области
Дмитрий Кукушкин
Дмитрий Кукушкин
Главный редактор
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Третий эстонец, пострадавший от наркотиков в Одессе, выписан из больницы! Насколько легко достать в городе "вещества" и сколько они стоят
Фото: личный архив Дмитрия Головина

Трагический случай с гражданами Эстонии в Одессе, двое из которых погибли, а третий попал в реанимацию после употребления неизвестных психоактивных веществ, заставил более пристально взглянуть на проблему подобного "веселого" туризма. С учетом разницы в ценах и недавно установленного регулярного авиасообщения между Таллинном и Одессой, "жемчужина" у Черного моря становится популярной не только у обычных путешественников, но и у тех, кто стремится окунуться в мир запрещенных, но доступных веществ.

Delfi направил ряд вопросов руководителю Главного управления Национальной полиции (ГУНП) в Одесской области Дмитрию Головину. Ответы, полученные по электронным каналам связи, довольно скупы и официальны, но и по ним вполне можно составить картину ситуации в Одессе.

Не могли бы Вы для начала пояснить, что такое "соль", которую продают в Одессе? Похоже что именно чем-то таким отравились наши соотечественники?

Дмитрий Головин (далее ДГ): Так называемые ”соли” — это синтетические психостимуляторы, включенные в список психотропных веществ, оборот которых ограничен, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины N770 от 06.05.2000 г.

НАША СПРАВКА: "СОЛЬ ДЛЯ ВАНН"

На нелегальном рынке под видом солей реализуются тяжелые ”дизайнерские наркотики” — психостимуляторы, производные пировалерона и другие синтетические катиноны (МДПВ, альфа-PVP, мефедрон, бутилон и др.). В настоящее время известно более 50 различных производных катинона, обладающих психотропной активностью, а структура их действующих веществ постоянно меняется: производители стараются обойти антинаркотическое законодательство. Внешне кристаллики таких наркотиков напоминают поваренную соль или соль для ванн, отсюда и столь безобидное название.

Эти опасные наркотические вещества вызывают быстрое привыкание, их прием чреват серьезным повреждением головного мозга. В результате регулярного употребления клетки нервной системы гибнут в большом количестве, что приводит к нарушению мышления, психическим расстройствам и даже шизофрении.


Есть ли на сегодня какая-либо новая информация относительного возможных дилеров, продавших эту смесь жителям Эстонии?

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ДГ: На сегодняшний день правоохранителями Одесской области проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к сбыту потерпевшим психотропного вещества.

Для понимания атмосферы в Одессе — насколько легко достать запрещенные вещества и каков примерно уровень цен на кокаин, амфетамин, "соль", марихуану?

ДГ: Оборот наркотических средств и психотропных веществ огранчен и регулируется законодательными актами в сфере оборота наркотических средств. Незаконный оборот веществ, отнесенных к перечню наркотиеческих средств, психотропных веществ и прекурсоров (указанное выше постановление), является уголовно наказуемым деянием.

По имеющейся оперативной информации, на ”черном рынке” стоимость грамма кокаина составляет 150-200 долларов США, грамм амфетамина 400 гривен (13 евро), грамм ”соли” — 250-300 грн (8-10 евро), марихуаны 150 грн (ок.5 евро) за 5 г.

Приносит ли плоды борьба с наркодилерами, в том числе с граффити с контактами дилеров?

Борьба с наркодилерами, в том чилсе и с людьми, которые каким-либо образом причастны к распространению наркотиков (рекламируют их употребление или предоставляют инофрмацию о возможности их получения, в том числе и граффити (с указанием сайтов и телефонов) является первоочередной задачей правоохранительных органов. Пресечение противоправной деятелности таких лиц приводит к ликвидации источника распространения наркотиков, а следовательно, приносит свою пользу.

Попадали ли раньше в поле зрения одесской полиции жители Эстонии — в любом качестве, как пострадавшие или как подозреваемые /задержанные?

На протяжении последних лет правоохранителям Одесской области информация о причастности граждан Эстонии к незаконному сбыту наркотических веществ на территории области не поступала.

Один из погибших, Аллан Ханссон, здесь в Эстонии привлекался к суду за хранение 25 г кокаина. Возможно ли что он и его друзья прибыли в Одессу, чтобы приобрести и увезти с собой крупную партию наркотиков?

На сегодняшний день информацией о том, что потерпевший Аллан Ханссон прибыл в Одессу с целью приобретения наркотических средств для их последующей транспортировки в Эстонию или другую страну, правоохранители не располагают.
На сегодняшний день проводятся досудебное следствие, в ходе которого будут изучены все обстоятельства дела, в том числе и личности потерпевших.

Есть ли у полиции информация о состоянии третьего эстоноземельца, находящегося в больнице?

Гражданин Эстонии, который находился в больнице, был выписан 17.07.2018 после предоставления ему необходимой медицинской помощи.

Какое предупреждение можно было бы передать жителям Эстонии, которые соберутся в Одессу за „доступными” наркотиками?

Правоохранительными органами Украины, в том числе Одесской области, постоянно ведется борьба с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Легкодоступных для приорететния наркотиков на территории области не было и нет. Конечно же, как и в любой другой стране мира, при сильном желании лица приорести такой вещество, при этом прибегнув к услугам криминальных элементов, возможно. Однако, повторюсь еще раз, свободной торговли наркотиками на улицах города нет.

Кто такой Дмитрий Головин?
Дмитрий Головин до того, как возглавил Главное управление Национальной полиции в Одесской области, работал начальником уголовного розыска Украины. Свою карьеру начинал в Луганске оперуполномоченным уголовного розыска. Занимался борьбой с "карманниками". Также возглавлял управление по борьбе с организованной преступностью в Крыму. В мае 2015 года, будучи замначальника милиции Одесской области, Головин обменял себя на заложника, которого захватил вооруженный пистолетом мужчина в здании ТЦ ”Новый Привоз” на Пантелеймоновской. После переговоров Головин убедил преступника сдаться властям, никто не пострадал.

Одессу многие в Эстонии искренне любят и ценят. Это свободный многонациональный город, яркий приморский курорт, в котором живут открытые и гостеприимные люди с уникальным чувством юмора. Здесь богатая культурная жизнь, вкусная кухня, весьма доступные для европейца цены на услуги и товары. Очень жаль, что в последние дни ассоциации с Одессой в нашей стране оказались связаны с трагедией, в которой замешаны незаконные опасные вещества. Впрочем, как совершенно справедливо заметил глава полиции Одесской области, тот кто ищет, в любой стране найдет, чем затуманить свой мозг и исказить сознание. По заверениям правоохранителей, в Одессе вполне безопасная обстановка, и законопослушным гражданам совершенно не стоит опасаться столкновения с этой "изнанкой" жизни.

Delfi приносит свои соболезнования родным и близким погибших молодых людей. Мы также призываем всех, кто соблазнится кажущейся доступностью психоактивных веществ в Украине и в Одессе, в частности, к максимальной осторожности.

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