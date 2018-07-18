Третий эстонец, пострадавший от наркотиков в Одессе, выписан из больницы! Насколько легко достать в городе "вещества" и сколько они стоят

Дмитрий Головин (далее ДГ): Так называемые ”соли” — это синтетические психостимуляторы, включенные в список психотропных веществ, оборот которых ограничен, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины N770 от 06.05.2000 г.

НАША СПРАВКА: "СОЛЬ ДЛЯ ВАНН"

На нелегальном рынке под видом солей реализуются тяжелые ”дизайнерские наркотики” — психостимуляторы, производные пировалерона и другие синтетические катиноны (МДПВ, альфа-PVP, мефедрон, бутилон и др.). В настоящее время известно более 50 различных производных катинона, обладающих психотропной активностью, а структура их действующих веществ постоянно меняется: производители стараются обойти антинаркотическое законодательство. Внешне кристаллики таких наркотиков напоминают поваренную соль или соль для ванн, отсюда и столь безобидное название.



Эти опасные наркотические вещества вызывают быстрое привыкание, их прием чреват серьезным повреждением головного мозга. В результате регулярного употребления клетки нервной системы гибнут в большом количестве, что приводит к нарушению мышления, психическим расстройствам и даже шизофрении.





Есть ли на сегодня какая-либо новая информация относительного возможных дилеров, продавших эту смесь жителям Эстонии?

ДГ: На сегодняшний день правоохранителями Одесской области проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к сбыту потерпевшим психотропного вещества.

Для понимания атмосферы в Одессе — насколько легко достать запрещенные вещества и каков примерно уровень цен на кокаин, амфетамин, "соль", марихуану?

ДГ: Оборот наркотических средств и психотропных веществ огранчен и регулируется законодательными актами в сфере оборота наркотических средств. Незаконный оборот веществ, отнесенных к перечню наркотиеческих средств, психотропных веществ и прекурсоров (указанное выше постановление), является уголовно наказуемым деянием.

По имеющейся оперативной информации, на ”черном рынке” стоимость грамма кокаина составляет 150-200 долларов США, грамм амфетамина 400 гривен (13 евро), грамм ”соли” — 250-300 грн (8-10 евро), марихуаны 150 грн (ок.5 евро) за 5 г.

Приносит ли плоды борьба с наркодилерами, в том числе с граффити с контактами дилеров?

Борьба с наркодилерами, в том чилсе и с людьми, которые каким-либо образом причастны к распространению наркотиков (рекламируют их употребление или предоставляют инофрмацию о возможности их получения, в том числе и граффити (с указанием сайтов и телефонов) является первоочередной задачей правоохранительных органов. Пресечение противоправной деятелности таких лиц приводит к ликвидации источника распространения наркотиков, а следовательно, приносит свою пользу.

Попадали ли раньше в поле зрения одесской полиции жители Эстонии — в любом качестве, как пострадавшие или как подозреваемые /задержанные?

На протяжении последних лет правоохранителям Одесской области информация о причастности граждан Эстонии к незаконному сбыту наркотических веществ на территории области не поступала.

Один из погибших, Аллан Ханссон, здесь в Эстонии привлекался к суду за хранение 25 г кокаина. Возможно ли что он и его друзья прибыли в Одессу, чтобы приобрести и увезти с собой крупную партию наркотиков?

На сегодняшний день информацией о том, что потерпевший Аллан Ханссон прибыл в Одессу с целью приобретения наркотических средств для их последующей транспортировки в Эстонию или другую страну, правоохранители не располагают.

На сегодняшний день проводятся досудебное следствие, в ходе которого будут изучены все обстоятельства дела, в том числе и личности потерпевших.