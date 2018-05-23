23.05.2018, 17:50

Треть пользователей затронутых риском ID-карт хотят получить новую в гарантийном порядке


rus.delfi.ee
EST 3
ID- kaardid
ID- kaardidFoto: Tiit Blaat

Почти треть пользователей затронутых риском ID-карт и карт вида на жительство сообщили Департаменту полиции и погранохраны о своем желании получить новую карту в гарантийном порядке.

„Мы активно общаемся с людьми, работа шла и на выходных — в субботу мы выслали пользователям карт повторное оповещение, а также позвонили примерно тысяче человек, разъясняя, какие есть альтернативы и как можно подать ходатайство о новой карте, если в этом есть необходимость", — сказала эксперт по документам Департамента полиции и погранохраны Кайа Кирх.

Департамент полиции и погранохраны выслал оповещение и повторное оповещение пользователям затронутых риском карт э-письмом на их адреса в системе @eesti.ee. Чтобы получить новую карту по гарантии, надо ответить э-письмом на полученное сообщение, указав, в каком бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны человек желает получить свою новую карту. Сообщить о том, в таком бюро пользователю удобно получить новую карту по гарантии, можно также и на инфотелефон Департамента полиции и погранохраны 612 3000. Департамент полиции и погранохраны обменивает по гарантии те карты, которые действуют не менее трех месяцев с момента обращения человека в департамент.

Сертификаты затронутых риском ID-карт и карт вида на жительство с 1 июня будут признаны недействительными. По гарантии карту можно будет обменять и после 1 июня. ID-карты с недействительными сертификатами нельзя будет больше использовать для аутентификации в э-услугах и для проставления дигиподписи. Для использования э-услуг и проставления дигиподписи надо будет ходатайствовать о новой карте по гарантии или заключить договор mobiil-ID. Тем людям, чей документ потеряет действительность уже в ближайшие месяцы, мы советует ходатайствовать о новом документе при первой возможности. Сообщение о том, что ваша карта по гарантии готова, высылается по электронной почте.

Проверить, затронута ли ваша карта риском, можно на сайтах www.id.ee или в приложении https://www.eesti.ee/portaal/!portaal.document_check.

„Проверить в своем компьютере при помощи инструмента управления ID-картой, касается ли риск вашей карты, нельзя. Это можно сделать, введя номер документа в веб-приложение или позвонив на инфолинию 612 3000, если у вас нет доступа к интернету", — сказала Кирх.

ТОП

Для тех людей, которые никогда не используют ID-карту для входа в э-услуги или не ставят дигиподписи, в использовании карты ничего не меняется. „Многие люди спрашивают у нас, можно ли с такой картой пересекать границу и путешествовать. На пересечение границы это никак не влияет, так как ID-карта действует как удостоверяющий личность документ, в аптеке для получения лекарства по дигирецепту и как карта клиента до конца срока, указанного на ID-карте. Также нет причин для беспокойства у пользователей mobiil-ID или digi-ID”, — добавила Кайа Кирх.

Дополнительную информацию по этой теме можно найти на сайте https://www.id.ee/?id=38560 или получить по инфотелефону Департамента полиции и погранохраны, который работает по рабочим дня 8 до 19 часов.

В этом году заканчивается срок действия удостоверяющих личность документов у очень многих людей, поэтому время ожидания в очереди в бюро облуживания Департамента полиции и погранохраны больше обычного. В мае время ожидания в очереди для получения готового документа на руки без предварительного бронирования в бюро Пинна было в среднем 60 минут, в бюро Таммсааре и Тарту — 30 минут, в Нарве — 15 минут и в других бюро примерно 10 минут.

Людей, у которых заканчивается срок действия документов, просим заранее спланировать посещение бюро обслуживания для получения нового документа и забронировать время посещения заранее, чтобы избежать ожидания в очереди. Подать ходатайство о получения повторной ID-карты гражданина Эстонии для взрослого и первичной ID-карты гражданина Эстонии для ребенка, рождение которого было зарегистрировано в Эстонии, можно на сайте https://etaotlus.politsei.ee. На данным момент такой возможностью уже воспользовалось более 31 000 человек.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


СТУДИЯ DELFI | Яна Тоом: политическая культура в Эстонии ”хромает на голову”

23.05.2018
Депутат Европейского парламента, член правления Центристской партии Яна Тоом предложила правлению политической организации рассмотреть проект кодекса этики — документа, ставящего некие моральные рамки ведения дискуссий, дебатов и избирательных кампаний. Проект кодекса состоит из 13 пунктов, его недавно рассматривало правление ЦП, а 2 июня он будет вынесен на рассмотрение Совета уполномоченных. Сегодня в студии DELFI Яна Тоом рассказала о причинах и целях создания такого документа.
Подробнее

ВИДЕО DELFI: В Эстонии вступают в силу три закона о безопасности в сети. Что изменится?

23.05.2018
25 мая в Эстонии вступают в силу поправки к Закону о защите личных данных. 9 мая Рийгикогу принял Закон о кибербезопасности. Эксперт по кибербезопасности Анто Вельдре рассказал, что изменится и как это повлияет на жителей Эстонии. В скором времени в Эстонии вступят в силу поправки в закон о безопасности в сети. Они коснутся граждан других стран.
Подробнее


Скандально известная фирма Lyoness соблазняет жителей Эстонии Ferrari и беззаботной жизнью

23.05.2018
Фирма Lyoness (под новым названием Cashback World), работающая по принципу сетевого маркетинга, завлекает жителей Эстонии радужными перспективыми оказаться обеспеченными приличным благосостоянием на всю жизнь после непродолжительной работы по ”плетению сети”. Утверждается, что уже сейчас один эстонец зарабатывает 150 000 евро в месяц, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ВИДЕО DELFI: Олег Осиновский: у нас возможен фантастический экономический рост, но нужно избавиться от ”толстого” государства!

23.05.2018
22 мая в Таллинне состоялся II Таллиннский бизнес-форум ”Будущее уже сегодня”. Среди его спикеров и участников были представители местных властей, государственных учреждений и бизнес-сообщества, специалисты по налогообложению и юристы, бухгалтеры и предприниматели. С учетом недавних изменений в налоговом законодательстве, а также возможных грядущих реформ, большинство выступлений было посвящено состоянию предпринимательской среды в нашей страны, вопросам ее улучшения и развития.
Подробнее


Naiste käekell Daniel Wellington DW00100052
169,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100002
159,- €
-20% Meeste käekell Police CYCLONE PL.14639JSBU/02
209,- €
167,20 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
269,70 €
Meeste kinkekomplekt Daniel Wellington DW00500002
189,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
360,- €
334,80 €

Будьте начеку! В Кохтла-Ярве молодые люди опрыскивают прохожих неизвестной жидкостью

23.05.2018
Телеканал LiTes сообщает, что в Кохтла-Ярве неустановленные молодые люди опрыскивают прохожих неизвестной жидкостью. Полиция эту информацию подтверждает и просит пострадавших сообщать о подобных фактах.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


КАРТА: Прямая автобусная линия между Пыхья-Таллинном и Хааберсти может стать реальностью

23.05.2018
Жители Хааберсти и Пыхья-Таллинна поддерживают идею запуска автобусной линии, которая соединила бы два городских района. За открытие прямой линии между Вяйке-Ыйсмяэ и Копли проголосовали 94 процента горожан, принявших участие в опросе. Районные управы сообщают, что направят Таллиннскому департаменту транспорта официальное предложение об открытии новой автобусной линии.
Подробнее

ВИДЕО: На шоссе Таллинн-Тарту водитель остановил ехавший по встречке автомобиль

23.05.2018
В четверг днем ехавший в Мяо по шоссе Таллинн-Тарту водитель увидел, как по четырехполосной дорогу ему навстречу по его полосе едет автомобиль, и заблокировал нарушителю проезд, пишет Geenius.
Подробнее

Издание: на российской границе измываются над эстонскими авто с изменившимися из-за административной реформы техпаспортами

23.05.2018
По сообщению местных жителей, на Юго-Востоке Эстонии пограничники разворачивают следующие в Россию машины, в техпаспорте которых значится адрес, который в результате административной реформы был изменен, пишет Maaleht.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ