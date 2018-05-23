Треть пользователей затронутых риском ID-карт хотят получить новую в гарантийном порядке

Сертификаты затронутых риском ID-карт и карт вида на жительство с 1 июня будут признаны недействительными. По гарантии карту можно будет обменять и после 1 июня. ID-карты с недействительными сертификатами нельзя будет больше использовать для аутентификации в э-услугах и для проставления дигиподписи. Для использования э-услуг и проставления дигиподписи надо будет ходатайствовать о новой карте по гарантии или заключить договор mobiil-ID. Тем людям, чей документ потеряет действительность уже в ближайшие месяцы, мы советует ходатайствовать о новом документе при первой возможности. Сообщение о том, что ваша карта по гарантии готова, высылается по электронной почте.

Проверить, затронута ли ваша карта риском, можно на сайтах www.id.ee или в приложении https://www.eesti.ee/portaal/!portaal.document_check.

„Проверить в своем компьютере при помощи инструмента управления ID-картой, касается ли риск вашей карты, нельзя. Это можно сделать, введя номер документа в веб-приложение или позвонив на инфолинию 612 3000, если у вас нет доступа к интернету", — сказала Кирх.

Для тех людей, которые никогда не используют ID-карту для входа в э-услуги или не ставят дигиподписи, в использовании карты ничего не меняется. „Многие люди спрашивают у нас, можно ли с такой картой пересекать границу и путешествовать. На пересечение границы это никак не влияет, так как ID-карта действует как удостоверяющий личность документ, в аптеке для получения лекарства по дигирецепту и как карта клиента до конца срока, указанного на ID-карте. Также нет причин для беспокойства у пользователей mobiil-ID или digi-ID”, — добавила Кайа Кирх.

Дополнительную информацию по этой теме можно найти на сайте https://www.id.ee/?id=38560 или получить по инфотелефону Департамента полиции и погранохраны, который работает по рабочим дня 8 до 19 часов.

В этом году заканчивается срок действия удостоверяющих личность документов у очень многих людей, поэтому время ожидания в очереди в бюро облуживания Департамента полиции и погранохраны больше обычного. В мае время ожидания в очереди для получения готового документа на руки без предварительного бронирования в бюро Пинна было в среднем 60 минут, в бюро Таммсааре и Тарту — 30 минут, в Нарве — 15 минут и в других бюро примерно 10 минут.

Людей, у которых заканчивается срок действия документов, просим заранее спланировать посещение бюро обслуживания для получения нового документа и забронировать время посещения заранее, чтобы избежать ожидания в очереди. Подать ходатайство о получения повторной ID-карты гражданина Эстонии для взрослого и первичной ID-карты гражданина Эстонии для ребенка, рождение которого было зарегистрировано в Эстонии, можно на сайте https://etaotlus.politsei.ee. На данным момент такой возможностью уже воспользовалось более 31 000 человек.