30.01.2019, 11:36

Тренд, созданный Сависааром? Количество ходатайств о проведении судмедэкспертизы состояния здоровья увеличивается

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Лийна Канарбик
Лийна Канарбик
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Тренд, созданный Сависааром? Количество ходатайств о проведении судмедэкспертизы состояния здоровья увеличивается
Terviseekspertiiside arv on ligi kaks korda suurenenudIllustratsioon: Toom Tragel

Количество ходатайств о проведении судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья увеличивается. Дела Сависаара и Кярберга создали прецеденты и теперь адвокаты все чаще прибегают к этому приему при выстраивании тактики защиты, пишет Eesti Päevaleht.

Если в позапрошлом году суды заказали у Института судебной экспертизы (EKEI) 21 экспертизу состояния здоровья, то в прошлому году — 37. По словам заместителя директора по развитию EKEI Марики Вяли, в основном, об экспертизе ходатайствует защита.

Глава отдела обвинений Государственной прокуратуры Таави Перн признает, что количество экспертиз состояния здоровья в последнее время, действительно, значительно выросло. ”Нельзя исключать, что ходатайства об экспертизе здоровья были связаны с тактикой защиты. В случае с оказавшимися в орбите внимания общественности случаями, противная сторона также видела, что результат может оказаться благоприятным для обвиняемого, поэтому к аналогичным решениям прибегают и в ходе новых уголовных производств”, — отмечает Перн.

Присяжный адвокат Кюллике Намм признает, что публичные случаи, например, казусы Сависаара или Кярберга, повышают осведомленность как защиты, так и обвиняемых. ”Это в свою очередь означает, что об экспертизах ходатайствуют чаще. Наличие положительных примеров побуждает ходатайствовать”, — сказала она.

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