Трем эстонским пляжам присуждены синие флаги

Синие флаги — международный знак высокого качества воды и обслуживания нынче присуждены двум таллиннским и одному пярнускому пляжам.

Пиритаский и Пикакариский пляжи получают экознак отличия уже в пятый раз, Пярнуский — во второй.

"Этот успех — результат большой совместной работы районных управ и городских служб", — отметила вице-мэр Таллинна Зюлейха Измайлова и выразила надежду, что таллинцы и впредь будут беречь нашу родную Балтику.

В 2018 году синие флаги взовьются в 45 странах на более чем 4400 пляжах и в малых гаванях.