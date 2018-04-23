23.04.2018, 13:30

Трем эстонским пляжам присуждены синие флаги

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rus.delfi.ee
EST 25
Pärnu rand
Pärnu randFoto: Ago Tammik

Синие флаги — международный знак высокого качества воды и обслуживания нынче присуждены двум таллиннским и одному пярнускому пляжам.

Пиритаский и Пикакариский пляжи получают экознак отличия уже в пятый раз, Пярнуский — во второй.

"Этот успех — результат большой совместной работы районных управ и городских служб", — отметила вице-мэр Таллинна Зюлейха Измайлова и выразила надежду, что таллинцы и впредь будут беречь нашу родную Балтику.

В 2018 году синие флаги взовьются в 45 странах на более чем 4400 пляжах и в малых гаванях.

В Эстонии возможность бороться за получение этого знака была восстановлена в 2014 году благодаря сотрудничеству столицы и Эстонского общества охраны природы. Уход за пляжами в Таллинне координируют городской департамент окружающей среды и районные управы Пыхья-Таллинна и Пирита.

Синие флаги на пляжах в Пирита и на Пикакари будут подняты в честь начала купального сезона 1 июня.

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