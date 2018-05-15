ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ: От количества обращений в фонд лечения рака рябит в глазах

Например, всего за пару последних дней мы получили 10 ходатайств. За одну неделю их поступило 15. С начала текущего года подано уже почти 100 ходатайств, сообщает Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu SA Hille.



Ситуация для нас небывалая, ведь за весь 2017 год мы смогли оказать помощь ста больным, и эта цифра была для фонда рекордной.

Наш почтовый ящик переполняют просьбы о помощи от людей, которые страстно хотят жить, а не умирать. Лечение каждого из них достигло той стадии, когда врач вынужден сказать: увы, но на этом возможности Больничной кассы исчерпаны. Дальше попробуйте своими силами.

Министерство социальных дел и Больничная касса уже много лет считают, что именно так и должно быть. Что вполне нормально вот так взять и перекрыть человеку возможность получать дальнейшее лечение. Что по-другому никак не получится.

И нельзя ничего изменить. Ведь для этого придется вносить изменения в законодательство. А государство у нас бедное. Сфера здравоохранения недостаточно финансируется. И так далее.

В чем вообще проблема? Но славные ребята из фонда лечения рака обязательно помогут. Они не отказывают никому! Жизнь продолжается.