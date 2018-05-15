15.05.2018, 09:50

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ: От количества обращений в фонд лечения рака рябит в глазах

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rus.delfi.ee
EST
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ: От количества обращений в фонд лечения рака рябит в глазах
Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu SA

Например, всего за пару последних дней мы получили 10 ходатайств. За одну неделю их поступило 15. С начала текущего года подано уже почти 100 ходатайств, сообщает Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu SA Hille.


Ситуация для нас небывалая, ведь за весь 2017 год мы смогли оказать помощь ста больным, и эта цифра была для фонда рекордной.

Наш почтовый ящик переполняют просьбы о помощи от людей, которые страстно хотят жить, а не умирать. Лечение каждого из них достигло той стадии, когда врач вынужден сказать: увы, но на этом возможности Больничной кассы исчерпаны. Дальше попробуйте своими силами.

Министерство социальных дел и Больничная касса уже много лет считают, что именно так и должно быть. Что вполне нормально вот так взять и перекрыть человеку возможность получать дальнейшее лечение. Что по-другому никак не получится.

И нельзя ничего изменить. Ведь для этого придется вносить изменения в законодательство. А государство у нас бедное. Сфера здравоохранения недостаточно финансируется. И так далее.

В чем вообще проблема? Но славные ребята из фонда лечения рака обязательно помогут. Они не отказывают никому! Жизнь продолжается.

Итак, 15 просьб о помощи за одну неделю. Каждый из этих людей имеет свою убедительную и уникальную личную причину жить дальше.

ТОП

Эстонцы и русские, женщины и мужчины. Из Таллинна, Тарту, Вильянди, Нарвы и т.д. Ходатайства подают в основном 40-50-60-летние отцы, матери, дедушки и бабушки. Рак кишечника, рак крови, рак легких, рак почки, рак шейки матки, рак груди… Некоторым предстоит пересадка костного мозга. Даже доноры уже найдены — нужно лишь продолжить лечение. Печальная ирония заключается в том, что пересадку Больничная касса оплатить готова, а вот дожить до пересадки человеку помочь не желает!

Чтобы мы смогли протянуть каждому из них руку помощи, нам понадобится 115 000 евро. Это вопрос жизни и смерти. Нельзя терять надежду.

Государство не способно изыскать 0,1 миллиона евро для этих людей. Конечно, деньги могли бы найтись, но поскольку эти 15 человек уже списаны системой, их дальнейшее лечение сочтено бессмысленным делом. Нет, здоровье у них еще не настолько плохое и на скорую смерть они не обречены, просто система решила, что продолжение лечения является нецелесообразным. Нерентабельным.

То есть поддержание таких жизней для системы стало бы слишком затратной задачей. Те же деньги можно потратить на что-то более разумное.

Зато фонд лечения рака непременно должен откуда-то раздобыть 0,1 миллиона евро для этих людей. Да, мы стараемся изо всех сил. За четыре года всем пациентам из целевой группы фонда была подарена надежда. А это более 400 человек. Государство же констатирует, что проблемы не существует. Молодцы, Kingitud elu, отлично сработано!

Мы абсолютно уверены в том, что многие из этих 15 человек могут прожить еще долгие годы. И для своих семей они будут крайне ”рентабельными”.
Мы призываем всех жителей Эстонии выделять хотя бы 1, 5 или 10 евро в месяц в качестве регулярных пожертвований на борьбу своих соотечественников за выживание.

Регулярное пожертвование можно оформить всего за несколько секунд на этой страничке нашего сайта: https://kingitudelu.ee/zhertvovatelyu

Банковские счета:

Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu SA Hille

Swedbank: EE212200221059073061
SEB: EE211010220228917224
LHV: EE137700771001442514
Danske: EE133300332166860001
Luminor: EE591700017003638161

www.kingitudelu.ee/ru

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