Требования к здоровью водителей станут четче

Министерство социальных дел направило на согласование законопроект, касающийся требований к здоровью водителя транспортного средства и лиц, ходатайствующих о правах, благодаря которому будет создан более подробный перечень форм диабета и тех сердечно-сосудистых заболеваний, которые оказывают влияние на управление транспортным средством, сообщает пресс-служба министерства.

Уточнение требований связано с изменениями директивы Европейской комиссии, которая будет принята в январе следующего года.

”В связи с уточнением требований к здоровью в дальнейшем оценка состояния здоровья человека станет проще для врачей. При этом, уточнение требований поможет снизить риск того, что за рулем транспортного средства окажется человек, который из-за своего состояния здоровья представляет угрозу для себя или окружающих”, — сказал руководитель отдела развития систем здоровья Агрис Коппель. ”Содержательных изменений в организации проверки состояния здоровья не будет”.

Законопроект направлен на согласование в другие министерства, также ожидается мнение Общества семейных врачей Эстонии, Общества врачей трудового здравоохранения Эстонии, Общества кардиологов Эстонии, Общества эндокринологов Эстонии, департамента здоровья и Центра инфосистем здоровья и благополучия.

Планируется, что постановление вступит в силу с 1 января 2018 г. в связи с принимаемой директивой Европейской комиссии (EL) 2016/1106.