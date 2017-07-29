Травмы пострадавшей в аварии в Финляндии эстонки оказались не опасными для жизни

Вчера в аварии в Хельсинки погибла женщина, еще четверых человек — в том числе жительницу Эстонии — доставили в больницу. К счастью, их травмы не оказались серьезными.

Напомним, что один человек погиб и четверо пострадали в результате наезда в центре Хельсинки. Инцидент произошел на углу улиц Лённрутинкату и Аннанкату. Сведения о произошедшем поступили в полицию в 18:15.

"По всей видимости, машина наехала на людей на пешеходном переходе", — сообщил начальник полиции Хельсинки Патрик Карлссон.

Как отметил комиссар полиции Хельсинки Хенри Хелминен, нет оснований предполагать, что это террористическая атака.