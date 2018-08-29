Транспорт Таллинна переходит на зимнее расписание

На автобусных линиях 4, 21, 21A и 21B добавляется на улице Раннамыйза до круговой развязки в Хааберсти остановка Хааберсти. Автобусные линии 60 и 63 пойдут к центру города по своему обычному маршруту: Нарвское шоссе -улица Реймана-улица Гонсиори-улица Лайкмаа- Нарвское шоссе.

С расписаниями можно ознакомиться на сайте Таллинна.