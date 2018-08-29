29.08.2018, 08:10

Транспорт Таллинна переходит на зимнее расписание


rus.delfi.ee
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6KN29OCT07A10.jpg
6KN29OCT07A10.jpgFOTO: KRISTO NURMIS

С 1 сентября общественный транспорт Таллинна переходит на зимний распорядок работы, в связи с чем меняются расписания движения на многих автобусных, всех трамвайных и троллейбусных линиях.

На автобусных линиях 4, 21, 21A и 21B добавляется на улице Раннамыйза до круговой развязки в Хааберсти остановка Хааберсти. Автобусные линии 60 и 63 пойдут к центру города по своему обычному маршруту: Нарвское шоссе -улица Реймана-улица Гонсиори-улица Лайкмаа- Нарвское шоссе.

С расписаниями можно ознакомиться на сайте Таллинна.

Tallinn Hockey weekend
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