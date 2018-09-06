Трамвай и соревнования — несовместимы. О движении в Таллинне во время предстоящих соревнований

Пярнуское шоссе от площади Виру до бульвара Эстония будет полностью перекрыто с 16.45 до 17.15, в том числе и для общественного транспорта (пока не пробегут спортсмены), кроме трамваев 1 и 2 линий, которые не будут в ходу с 16.30 до 19.30. На линиях 3 и 4 перерыв в движении трамваев будет с 16.45 до 17.15. Бульвар Мере и улица Раннамяэ будут перекрыты с 16.45 до 19.10, улица Сууртюки — с 16.55 до 17.30. В Пыхья-Таллинне (улицы Копли , Тёэстузе, Каларанна, Каласадама и окрестности "Генератора культуры" движение будет перекрыто или сильно нарушено между 17 и 19 часами. Из Каламая можно будет в это время выехать по маршруту: улица Нийне — бульвар Пыхья — улица Сууртюки — бульвар Тоом (кроме периода с 16.55 до 17.30). Суур Раннавярав перекрывается с 16.45 до 19.10. Движение переключается на приморское ответвление. В Старом городе улицы Виру, Вана тург, Кунинга и Харью перекрываются с 17 до 19.30.

8 сентября последний трамвай линии 1 выйдет до перерыва из Копли в Кадриорг в 15.29 и из Кадриорга в Копли — в 15.33. Движение возобновится из Копли в 19 часов и из Кадриорга — в 19.30. Последний до перерыва трамвай линии 2 выйдет из Копли в 15.34, а с Суур-Паала — в 15.20, движение возобновится из Копли в 18.54, а с Суур-Паала — в 18.58.

В воскресенье, 9 сентября, марафон стартует в 9 часов, а полумарафон — в 10.45. Окрестности бульвара Каарли и площади Вабадузе будут соответственно закрыты для движения с 8.55 до 9.10 и с 10.40 до 11 часов. Пока не пробегут спортсмены, будет стоять и общественный транспорт. Пярнуское шоссе от площади Виру до бульвара Эстония будет полностью закрыто для движения с 8.45 до 9.10 и с 10.40 до 11.00, бульвар Мере и улица Раннамяэ — с 8.30 до 16 часов.Трамвайное движение на линиях 1 и 2 прервется с 8.00 до 16.00. В Каламая (улицы Каларанна, Каласадама и окрестности "Генератора культуры") движение будет нарушено или прекращено с 8.50 до 9.50. Из района Каламая можно будет выехать по бульвару Пыхья — улице Ахтри (кроме периода с 8.50 до 9.30). Улица Копли и бульвар Пыхья между улицами Соо и Копли будут перекрыты с 9.10 до 15.45, улицы Теллискиви, Ристику, Лусте, и Хейна — с 9.15 до 11.30, бульвар Тоом — с 10.45 до 11.20, бульвар Колде — с 9.25 до 11.55, сильно будет затруднено движение на перекрестке улицы Сыле и бульвара Колде (возможен затор!). Улица Пельгуранна перекрывается с 9.30 до 13.30, улицы Лахепеа и Сооди — с 9.35 до 11.10, Палдиское шоссе на направлении от центра города от улицы Лахепеа до улицы Вабаыхумуузеуми — с 9.30 до 11.30 (кроме линейных автобусов), улица Вабаыхумуузеуми от улицы Лиллевялья до улицы Лыука — с 9.40 до 11.40. Приморские велодорожки от Этнографического парка-музея до пляжа на Штромке закрыты для передвижения с 9.30 до 13.30, на улицах Коплиранна, Анкру, Сепа, Малева в Пыхья-Таллинне движение перекрывается с 10.15 до 11.45., на улице Пальяссааре — с 10.30 до 15.15. В Старом городе (на улицах Виру, Вана тург, Кунинга и Харью) движение перекрывается с 8 до 16 часов. В пор можно попасть по Нарвскому шоссе, улицам Петроолеуми, Йыэ и Ахтри.

9 сентября последний трамвай линии 1 до перерыва отправится из Копли в 7.10 и из Кадриорга — в 7.38. Движение восстановится из Копли в 15.47, а из Кадриорга — в 16.06. На линии 2 отправка из Копли прервется после 6.40 и с Суур-Паала — с 7.20 и возобновится соответственно в 15.32 и 15.40. Еще в этот день пойдут трамваи из Копли в депо на Пярнуском шоссе через остановки бульвар Мере и Винеэри. Они отправятся в 7.18 и 7.25. На линии 3 первый трамвай из Тонди в Кадриорг выйдет в 10.41 и из Кадриорга — в 11.02.На линии 4 последний до перерыва трамвай отправится в путь из Тонди в 6.50 и из аэропорта — в 7.29, а после перерыва движение возобносится из Тонди в 10.35 и из аэпорта — в 11.14.