Трамвай и соревнования — несовместимы. О движении в Таллинне во время предстоящих соревнований

В двух указанных соревнованиях нынче будет рекордное число участников — свыше 22 тысяч из более чем 60 стран. Поэтому неизбежны заторы и простои в них. Вблизи трассы движение вообще будет перекрываться. Жителей районов, по которым проходит трасса, просят заблаговременно ознакомиться со всей информацией и схемами движения, по возможности запланировать свое пребывание на это время либо дома, либо вне зоны проведения соревнований и быть очень внимательными.

Пятница

В пятницу, 7 сентября, для проведения старта молодежного забега "Nike", который состоится в 19 часов, на короткое время будет остановлено движение на бульваре Каарли в направлении от центра города, на улицах Тоомпеа и Фальги. Сразу после того, как спортсмены пробегут, движение будет восстановлено.

Остановка движения на бульваре Каарли предполагается с 18.55 до 19.05, на улицах Тоомпеа и Фальги — с 19 до 19.10, на улице Нунне (у Балтийского вокзала) — с 19.10 до 19.30. На дорожках парка Шнелли и площади Башен и в Старом Таллинне надо соблюдать осторожность между 19 и 20 часами.

Суббота

В субботу, 8 сентября, вечером состоится Осенний забег на 10 километров На прилегающей к площади Вабадузе стороне бульвара Каарли движение будет перекрыто с 16.55 до 17.15. Общественный транспорт будет пережидать на бульваре Эстония.