11.07.2018, 21:10

”Трамп продаст своих союзников”. Эстонские политики рассуждают, чего можно ожидать от встречи Трампа и Путина

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rus.delfi.ee
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”Трамп продаст своих союзников”. Эстонские политики рассуждают, чего можно ожидать от встречи Трампа и Путина
Mike Trukhachev / Shutterstock.com

Яак Аллик (Социал-демократическая партия), Март Хельме (EKRE) и Виктория Ладынская-Кубитс (Isamaa) делятся с Eesti Ekspress своим мнением на тему того, чего можно ожидать от встречи двух непредсказуемых президентов в Хельсинки, которая состоится 16 июля.

Jaak Allik Foto: Sven Arbet

”Единственной реальной гарантией безопасности Эстонии являются хорошие отношения между США и Россией. В противном случае, даже во время какого-то случайного конфликта мы можем стать первым полигоном военных действий. Именно из-за этой опасности мы не можем сейчас использовать свое местоположение между Востоком и Западом, уменьшаются иностранные инвестиции и отсутсвует прирост населения”, — считает бывший министр культуры Яак Аллик.

”История показала, что нравится нам это или нет, но у крупных держав есть геополитические интересы и страхи, которые для них важнее, чем международное право”, — констатирует он.

Аллик отмечает, что во время своей деятельности в Югославии, Ближнем Востоке и в Украине США не учитывали геополитические интересы РФ, и вместе с экономическим хаосом 90-х это привело к формированию политики реваншизма в России, которая на сегодняшний день представляет реальную опасность.

Политик считает, что Трамп как рациональный бизнесмен понимает, что нужно заниматься не сдерживанием России, а смягчением причин действующей российской политики, в результате чего РФ может сатать партнер США для защиты от настоящей опасности: спасти западную цивилизацию от миграционного потока из Африки и исламских стран.

”Для этого же нужны лидеры масштабов Рейгана и Горбачева. У Трампа и Путина есть возможность доказать, способны ли они на это”, — подводит итог Аллик.

Трамп не просто так упоминал возможное признание принадлежности Крыма России

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Mart Helme Foto: Sven Arbet


”Нас ждет Ялта-2, Трамп продаст своих союзником, Трамп откажется от западных ценностей, Трамп расколет НАТО и так далее”, — категорично заявляет председатель консерваторов Март Хельме.

Хельме считает, что в отличии от представителей эстонской политической элиты, которые последние четверть века принимали решения под лозунгом ”Евросоюз и НАТО”, Трамп будет действовать сверх-рационально.

”Созданный во время Второй мировой войны в Тегеране, Ялте и Потсдаме новый мировой порядок достиг своей естественной смерти”, — утверждает Хельме и отмечает, что произойдут изменения и во внешней политике.

”Кроме прочего это означает, что к нам в Таллинн в качестве нового посла США приедет уже не размахивающий радужным флагом либерал, а какой-нибудь прагматичный консерватор, чьим первый рабочим заданием будет укрепление национальной государственности для противостояния развития сотрудничества России с Германией (читай: Евросоюзом) как двух потенциально опасных для США геополитических конкурентов. Для нас как народа (хотя и не обязательно для Эстонского государства) это сотрудничество означало бы быстрый конец”, — рассуждает политик.

По его мнению, если раньше США безуспешно пытались сделать Россию и Китай зависимыми от них, то теперь Трамп решил рассматривать их как равных партнеров. Поэтому Трамп не просто так упоминал возможное признание принадлежности Крыма России — он ожидает встречного предложения, например, привилегий в сфере торговли и инвестиций.

Европа может, конечно, возмущаться и твердить о ценностях, но таким образом Трамп создаст с США тысячи рабочих мест, откроет для американских товаров двери на российский рынок и снизит напряжение между двумя крупными державами”, — объясняет Хельме.

”А Эстония? Наивно предполагать, что США откажется от простирающегося от Центральной Европы до Скандинавии санитарного кордона между Россией и Германией. В Вашингтоне сидят отнюдь не идиоты, которые бы позволили дать шанс Путину снова расширить границы России”, — говорит Хельме в заключение.

В отношениях Эстонии с Россией наблюдается дипломатическая дыра

Viktoria Ladõnskaja Foto: Priit Simson


”Учитывая предыдущие поведение и риторику Трампа и Путина, можно смело утверждать, что реальный результат сложно предсказать. Этим двоим удается держать мировых аналитиков в состоянии, как у Сократа — scio me nescire (я знаю, что ничего не знаю)”, — рассуждает депутат Рийгикогу Виктория Ладынская-Кубитс.

”Для Эстонии важно то, как заполучить информацию о реальных целях встречи. Если посол США в Эстонии уходит с должности прямо перед встречей, при этом резко критикуя главу своего государства, получившего мандат в результате выборов, то подобные источники не приблизят нас к пониманию направления действий Трампа”, — отмечает депутат.

Ладынская-Кубитс считает, что в отношениях Эстонии с Россией наблюдается дипломатическая дыра, и хотя на то есть свои причины, но РФ все же является соседом.

”В сложившейся ситауции основным источником являются финны и их президент. Он же как организатор встречи подчеркивает, что предлагает лишь платформу, а не содержание […] После встречи станет важной и лингвистика, то есть умение прочитать скрытое между строк послание в высказываниях лидеров”, — отмечает Ладынская-Кубитс.

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