”Трамп продаст своих союзников”. Эстонские политики рассуждают, чего можно ожидать от встречи Трампа и Путина

Аллик отмечает, что во время своей деятельности в Югославии, Ближнем Востоке и в Украине США не учитывали геополитические интересы РФ, и вместе с экономическим хаосом 90-х это привело к формированию политики реваншизма в России, которая на сегодняшний день представляет реальную опасность.

Политик считает, что Трамп как рациональный бизнесмен понимает, что нужно заниматься не сдерживанием России, а смягчением причин действующей российской политики, в результате чего РФ может сатать партнер США для защиты от настоящей опасности: спасти западную цивилизацию от миграционного потока из Африки и исламских стран.

”Для этого же нужны лидеры масштабов Рейгана и Горбачева. У Трампа и Путина есть возможность доказать, способны ли они на это”, — подводит итог Аллик.

Трамп не просто так упоминал возможное признание принадлежности Крыма России

Mart Helme Foto: Sven Arbet





”Нас ждет Ялта-2, Трамп продаст своих союзником, Трамп откажется от западных ценностей, Трамп расколет НАТО и так далее”, — категорично заявляет председатель консерваторов Март Хельме.

Хельме считает, что в отличии от представителей эстонской политической элиты, которые последние четверть века принимали решения под лозунгом ”Евросоюз и НАТО”, Трамп будет действовать сверх-рационально.

”Созданный во время Второй мировой войны в Тегеране, Ялте и Потсдаме новый мировой порядок достиг своей естественной смерти”, — утверждает Хельме и отмечает, что произойдут изменения и во внешней политике.

”Кроме прочего это означает, что к нам в Таллинн в качестве нового посла США приедет уже не размахивающий радужным флагом либерал, а какой-нибудь прагматичный консерватор, чьим первый рабочим заданием будет укрепление национальной государственности для противостояния развития сотрудничества России с Германией (читай: Евросоюзом) как двух потенциально опасных для США геополитических конкурентов. Для нас как народа (хотя и не обязательно для Эстонского государства) это сотрудничество означало бы быстрый конец”, — рассуждает политик.

По его мнению, если раньше США безуспешно пытались сделать Россию и Китай зависимыми от них, то теперь Трамп решил рассматривать их как равных партнеров. Поэтому Трамп не просто так упоминал возможное признание принадлежности Крыма России — он ожидает встречного предложения, например, привилегий в сфере торговли и инвестиций.

”Европа может, конечно, возмущаться и твердить о ценностях, но таким образом Трамп создаст с США тысячи рабочих мест, откроет для американских товаров двери на российский рынок и снизит напряжение между двумя крупными державами”, — объясняет Хельме.