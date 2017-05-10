Трактористы и школьники превратят Лаагна теэ в прекрасный оазис

Первого июня на разделительной полосе Лаагна теэ будут высажены многолетние цветы. Подготовка грунта для посадки уже началась, значится в пресс-релизе

В управу Ласнамяэ в последние несколько дней обращаются жители района с вопросами, что происходит на разделительной полосе Лаагна теэ. Были замечены трактора и техника, которые что-то копают и развозят землю.

Первого июня на протяжённости всей Лаагна теэ более 800 школьников из учебных заведений города Таллинна посадят многолетние цветы. Всего на отрезке 6,2 км будет создано 38 клумб. Проект приурочен ко дню защиты детей и организован департаментом окружающей среды в сотрудничестве с управой Ласнамяэ. Посадка цветов только первый этап проекта. В течение лета и осени на разделительной полосе Лаагна теэ в дополнение к цветам появятся многолетние кустарники.

В связи с праздником цветов движение на Лаагна теэ первого июня с 10:00 до 14:00 для автотранспорта будет закрыто, исключение сделают только для общественного транспорта. Для автомобилистов на этот период будет действовать временная схема объезда.

„Мне очень приятно, что в Ласнамяэ будет реализован такой масштабный и красивый проект. Цветы и кустарники на Лаагна теэ сделают район более красивым и цветущим”, — добавила старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.