Трагедия в Курессааре: молодая роженица потеряла ребенка — семья обвиняет во всем больницу

В последние рабочие дни недели в Курессаареской больнице произошла трагедия: молодая женщина потеряла ребенка. Сейчас вся семья находится в глубоком трауре, а отец женщины пообещал не спускать дело на тормозах, поскольку считает, что в случившемся виновата больница.

По словам отца, дочь прибыла в больницу в четверг около 6 часов утра, пишет Meie Maa. Воды начали подтекать за пару часов до этого. Медперсонал провел тщательное обследование и был готов вечером начать стимуляцию родовой деятельности. Проблемы, по утверждению отца, начались после того, как на работу заступила другая смена, которая, вероятно, не была так осведомлена о ситуации и пришла к роженице лишь спустя пару часов. Отец рассказал, что со слов дочери ночью, то есть в промежуток с 1 до 6 утра, никто у нее родовую деятельность не проверял.

”Около часу ночи дочери сделали обезболивающий укол и сказали выключить свет и ложиться спать. А в 6 часов утра было уже поздно…Разговоры следующего дня особенно удивили — нам сказали, что ночью врачи должны спать”.

Утром около 6 часов проводящий обход медработник не смог обнаружить ни тонуса, ни сердцебиения ребенка. По утверждению отца, на поиск сердцебиения ушло около получаса, что сейчас кажется потраченным впустую временем. Только после этого сотрудники больницы вызвали врача, который спал дома. К сожалению, кесарево сечение жизнь ребенка не спасло.

Отец считает странным, что на проведение процедуры ушло так много времени, поскольку, когда речь идет о спасении жизни, дорога каждая секунда. По словам отца, проводивший процедуру работник сказал о кровотечении, что это нормально.

”Мне кажется, врачи не должны говорить, что ночь предназначена для сна. Особенно если речь идет о первородящей. Моим детям сказали, что так и должно быть. Что аппаратов и не должно быть и что все нормально. Сказали, что они находятся в хороших руках и что нет повода для беспокойства”, — рассказывает отец. Он считает, что все произошло из-за информационного вакуума в результате прихода другой смены. Мужчина уверен, что работники одной смены просто не сказали работникам другой, что роженица находится в больнице уже с раннего утра и что воды уже давно отошли.

По словам отца, на протяжении всей беременности здоровье дочери и ее ребенка были в порядке. Вес ребенка был в норме, беременность протекала без проблем. Все анализы, в том числе околоплодных вод, были в норме. Ребенок был очень желанным.

”Мне кажется случившееся можно квалифицировать как убийство. Виновата не только одна смена, а обе. К тому времени, как в четверг вечером прибыла новая смена — с 19 или 20 часов — ребенок находился без вод уже более десяти часов. Уже тогда нужно было действовать. То, что там происходит, ненормально. Понимаю, что огласка не вернет нашего ребенка, но, может, спасет других”, — сказал он и пообещал дать делу официальный ход.

Руководитель Курессаареской больницы Марье Нелис и председатель правления SA Kuressaare Haigla Мярт Кылли от комментариев отказались.

”Для того, чтобы начать расследование этого случая, нужно получить решение экспертной комиссии по качеству врачебной помощи. Для начала пациент должен обратиться туда. Входящие в нее эксперты оценят работу врачей. Если они придут к выводу, что случившееся произошло по вине врачей, то полиция на основании решения экспертной комиссии сможет разбираться дальше”, — сказал ведущий следователь отделения полиции Курессааре Ахти Лепп.