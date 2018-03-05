Трагедия с дельтапланом в Куузику: причина — неверный маневр и ”странное решение”

В конце августа прошлого года в волости Рапла на аэродроме Куузику упал дельтаплан. Два человека погибли. Выяснилось, что решение пилота взять кого-то с собой было странным: он сам себе установил правило, что летает один, пишет Eesti Päevaleht.



В Центр тревоги сообщили о случившемся в 19:27. По словам очевидев, на месте трагедии можно было наблюдать дым, поднимавшийся из-за деревьев.

Согласно первоначальной следственной версии прокуратуры, причиной падения мотодельтаплана стала поломка части несущей конструкции крыла летательного аппарата.

По словам прокурора Аарне Прууса, согласно следственной версии, во время в общем во всех отношениях обычного полета сломалось что-то в несущей конструкции крыла, из-за этого дельтаплан упал и после падения загорелся.

"Поскольку летательный аппарат в ходе падения и возгорания основательно пострадал, причину несчастного случая должна выяснить техническая экспертиза дельтаплана", — сказал Пруус Delfi.

По словам Прууса, дельтаплан принадлежал погибшему пилоту, 58-летнему мужчине. С ним была совершавшая увеселительный полет интересующаяся авиацией женщина. Была ли это услуга или договоренность между знакомыми, нужно выяснить в ходе следствия.

”Я видел, что они снизили высоту по спиральной траектории, что обычный маневр. Они сделали это под заметно большим углом, чем обычно и безопасно. В это время скорость возросла. У меня замерло сердце, когда они с 500 метров за десять секунд спустились на 250: успеют ли они машину и крыло вернуть в горизонтальное положение”, — сказал следователям очевидец.

Из слов свидетелей выяснилось, что пилот мотодельтаплана прибыл на аэродром Куузику один, и мысль взять женщину с собой родилась на месте, и ранее об этом не договаривались. Несколько свидетелей отметили, что решение взять кого-то с собой было странным, так как обычно пилот следовал личному правилу: всегда летать одному.

”Дела в легкой авиации в Эстонии неладны”, — добавил он в своих свидетельствах. Также он отметил, что любители зачастую летают без разрешения и осмотра. Этому способствует сложная бюрократия.