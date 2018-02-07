Трагедия, о которой не говорят: в Эстонии ежегодно 500 женщин теряют своих нерожденных детей

Политики с трибун призывают женщин рожать, но никто не говорит о том, что каждый год более 500 эстонских женщин сталкиваются с самопроизвольным прерыванием беременности, пишет Eesti Ekspress.

Алис потеряла ребенка в первый день наступившего года, за несколько месяцев до того, как он должен был появиться на свет. Женщина забеременела сразу после отмены контрацепции, беременность протекала хорошо, но ближе к концу срока что-то пошло не так, сердце ребенка остановилось и врачи вызвали медикаментозные роды.

”Когда люди умирают, то похороны — это как бы завершение всего этого, чтобы можно было идти дальше. Но у меня такой возможности не было. Молчать трудно, а для меня важно об этом поговорить. Если у тебя умирает близкий человек, никто не предполагает, что ты будешь скрывать это. В случае же с нерожденным ребенком предполагается, что ты должен молча пережить это наедине с собой. Но ведь это был твой ребенок, неважно, что такой маленький”, — говорит Алис.

По словам заведующей Пельгулиннаским роддомом Пирет Веэрус, около 10-15% беременностей прерывается естественным путем. Для Эстонии это означает, что около 500 женщин ежегодно теряют своих нерожденных детей. ”Я тоже проходила через это, и мои близкие тоже”, — говорит она.

Душепопечитель Клиники Тартуского университета Наатан Хаамер отмечает, что большинство таких женщин страдают от чувства вины, хотя их объективная вина в случившемся отсутствует.

”Ни одна женщина, чья беременность прервалась, не должна чувствовать себя виноватой, — подтверждает и доктор Веэрус. — Вероятность того, что прерывание беременности повторится в жизни женщины еще раз, очень мала. Также одна прервавшаяся беременность не означает, что нельзя беременеть снова”. Она отмечает, что психологическую помощь при необходимости нужно оказывать и мужчинам, для которых потеря ребенка может стать еще большим ударом, чем для женщины.

Алис говорит, что хотела бы попробовать забеременеть снова, но боится.