Традиция прервалась: патроном Детской деревни стала Кристи Каллас

Совет Детской деревни SOS назначил новым патроном Кристи Каллас, отличающуюся чуткостью и определенной стрессоустойчивостью, столь необходимой для выступления перед детьми, которым не повезло с родителями, сообщила пресс-службадеревни.

Начатая госпожой Хелле Мери традиция, согласно которой супруга действующего президента являлась патроном Детской деревни SOS, была прервана в прошлом году в связи с избранием на пост президента Керсти Кальюлайд.

”Выбор совета Детской деревни SOS пал на Кристи Каллас, потому что она женщина с необходимым чувством миссии, примерная жена, хорошая мать и бабушка, которая, будучи хорошо известна, умеет оставаться незаметной. У нас с ней много общих идей, и мы очень надеемся, что сумеем грамотно использовать ее широкий кругозор и ценный жизненный опыт, тем самым способствуя развитию и всего эстонского общества”, — рассказал действующий директор Детской деревни SOS Маргус Оро.

Читать еще

При создании первой Детской деревни SOS в городе Кейла в 1995 году родилась традиция, согласно которой супруга действующего президента становилась патроном организации. Почетную роль патрона исполняли в свое время Ингрид Рюйтель, Эвелин и Иева Ильвес, которые формировали образ патрона согласно своим ценностным оценкам, при этом наполняя обязанности особым содержанием. Вслед за Эстонией эта традиция развилась также в Латвии и Литве, где сохраняется и по сей день.

”Когда я получила предложение стать патроном Детской деревни SOS, то просто лишилась дара речи”, — поделилась Кристи Каллас. ”По моему мнению, Детская деревня SOS как организация прекрасно подходит для продвижения и упрочнения семейных ценностей, разностороннего детского развития и помощи детям в их дальнейшей жизни. На протяжении более 30 лет работы врачом я часто сталкивалась с проблемными семьями и проблемными детьми. Это всегда крайне сложно, ведь наше государство такое маленькое и детей рождается мало, поэтому каждый ”спасенный” ребенок очень важен для эстонского общества. Став патроном, я смогу внести свой вклад в развитие этой благородной деятельности, потому что уверена, что каждый ребенок имеет право на защищенное и счастливое детство”.

В октябре 2016 года совет Детской деревни SOS предложил только что выбранной на пост президента Керсти Кальюлайд продолжить многолетнюю традицию, приняв на себя роль патрона. Госпожа президент ответила на предложение отказом, ссылаясь на то обстоятельство, что супруга президента не перенимает обязанности своей предшественницы автоматически.

Среди основных задач патрона Детской деревни SOS — закладывать и поддерживать различные те начинания, целью которых является социальная помощь детям, благотворительность, направленная на детей, оставшихся без родительской заботы, а также представление широкой общественности модели семьи, опирающейся на пример профессиональных приемных семей.

В настоящее время дома Детской деревни SOS есть в городах Кейла, Пылтсамаа, Усть-Нарва и Йууру, а также одна семья воспитывает детей в своем собственном доме. С помощью программы по укреплению семьи Детская деревня SOS помогает предотвратить расставание детей с родителями: за годы существования программы помощь получили более 700 детей и 300 семей. Главной мечтой Детской деревни SOS является открытие четырех домов в Кохтла-Ярве летом 2017 года, в которых любящую семью смогут найти еще 24 ребенка.