Традиции поднятия государственного флага Эстонии — сто лет

Сегодня, в 9:09, в Губернаторском саду пройдет торжественная церемония, приуроченная к столетию со дня первого поднятия государственного флага на Тоомпеа, сообщает пресс-служба Рийгикогу.
Гостей поприветствует спикер Рийгикогу Эйки Нестор. ”Ровно сто лет тому назад башня ”Длинный Герман” и сине-черно-белый флаг стали одним из самых важных символов нашего государства”, — сказал Нестор.
”Мы поднимаем государственный флаг на вершине башни с гордостью в сердце, радуясь, что наше государство — свободное и демократическое. Мы верим и надеемся, что так будет всегда, — продолжил он. — Цвет синего северного неба внушает нам веру в будущее. Черный напоминает о прошлом нашего народа и о плодородной почве. Белый ведет наш народ к просветлению”.
На торжественной церемонии экскурс в прошлое столетие предложит историк Кюлло Арьякас. Выступят оркестр Оборонительных войск под руководством лейтенанта Симму Вазара и хор Таллиннской общей гимназии. В церемонии также примут участие представители конституционных учреждений.
В вестибюле здания Рийгикогу сегодня также откроется посвященная государственному флагу Эстонии выставка. В обновленном Губернаторском саду у подножия башни ”Длинный Герман” можно ознакомиться с информационной доской, где кратко представлены история башни, порядок поднятия государственного флага и значение цветов на нем.
Этим летом в находящемся у подножия башни Губернаторском саду прошли крупные работы по благоустройству. Были засажены новые кустарники, приведены в порядок дорожки и освещение. Были проложены водоотводы. В ходе работ по благоустройству были приведены в порядок существующие ограждения и уложены каменные плиты. В саду были размещены скамейки и урны для мусора. Создана парковка для велосипедов. Работами по благоустройству сада занимался Tarrest LT OÜ. Стоимость проекта — порядка 64 000 евро.