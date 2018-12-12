Традиции поднятия государственного флага Эстонии — сто лет

Гостей поприветствует спикер Рийгикогу Эйки Нестор. ”Ровно сто лет тому назад башня ”Длинный Герман” и сине-черно-белый флаг стали одним из самых важных символов нашего государства”, — сказал Нестор.

”Мы поднимаем государственный флаг на вершине башни с гордостью в сердце, радуясь, что наше государство — свободное и демократическое. Мы верим и надеемся, что так будет всегда, — продолжил он. — Цвет синего северного неба внушает нам веру в будущее. Черный напоминает о прошлом нашего народа и о плодородной почве. Белый ведет наш народ к просветлению”.

На торжественной церемонии экскурс в прошлое столетие предложит историк Кюлло Арьякас. Выступят оркестр Оборонительных войск под руководством лейтенанта Симму Вазара и хор Таллиннской общей гимназии. В церемонии также примут участие представители конституционных учреждений.

В вестибюле здания Рийгикогу сегодня также откроется посвященная государственному флагу Эстонии выставка. В обновленном Губернаторском саду у подножия башни ”Длинный Герман” можно ознакомиться с информационной доской, где кратко представлены история башни, порядок поднятия государственного флага и значение цветов на нем.