Товарные знаки столичных СМИ перерегистрируют на городскую канцелярию

Таллинская городская управа отдала распоряжение перерегистрировать товарные знаки городских средств массовой информации "Raepress", "Pealinn" и "Столица" на Таллинскую городскую канцелярию.

Таллинская городская управа отдала распоряжение перерегистрировать товарные знаки городских средств массовой информации "Raepress", "Pealinn" и "Столица" на Таллинскую городскую канцелярию.

Решение принято на основании соглашения, достигнутого с Центристской партией Эстонии, которой эти товарные знаки ранее принадлежали, передает Раэпресс.

Таллинн бесплатно использовал эти товарные знаки до сих пор на основании лицензионного договора с Центристской партией. Изменение было необходимо для того, чтобы обеспечить бессрочность использования городом товарных знаков вне зависимости от меняющейся ситуации.

Центристская партия откликнулась на предложение о бесплатной передаче прав на эти знаки городской канцелярии и регистрации знаков на нее. 3 апреля было подписано соответствующее соглашение.