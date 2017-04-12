12.04.2017, 14:21

Товарные знаки столичных СМИ перерегистрируют на городскую канцелярию


rus.delfi.ee
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Stolitsa toimetus
Stolitsa toimetusFoto: Heiki Rebane

Таллинская городская управа отдала распоряжение перерегистрировать товарные знаки городских средств массовой информации "Raepress", "Pealinn" и "Столица" на Таллинскую городскую канцелярию.

Таллинская городская управа отдала распоряжение перерегистрировать товарные знаки городских средств массовой информации "Raepress", "Pealinn" и "Столица" на Таллинскую городскую канцелярию.

Решение принято на основании соглашения, достигнутого с Центристской партией Эстонии, которой эти товарные знаки ранее принадлежали, передает Раэпресс.

Таллинн бесплатно использовал эти товарные знаки до сих пор на основании лицензионного договора с Центристской партией. Изменение было необходимо для того, чтобы обеспечить бессрочность использования городом товарных знаков вне зависимости от меняющейся ситуации.

Центристская партия откликнулась на предложение о бесплатной передаче прав на эти знаки городской канцелярии и регистрации знаков на нее. 3 апреля было подписано соответствующее соглашение.

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