Тотальный диктант: в Таллинне более полусотни пятерок

Юбилейный Тотальный диктант в Таллинне стал рекордным не только по числу участников, но и по количеству пятерок – в этом году их более полусотни, передает Раэпресс.

”По числу участников Таллинн держит пальму первенства второй год подряд, а вот количество отличников стало приятным сюрпризом. В этом году их 53! — сообщил вице-мэр Михаил Кылварт. — Нам удалось побить свой прошлогодний рекорд и собрать в ледовом холле ”Тондираба” 2973 человека. Среди городов за пределами России за нами идут Луганск (945) и Павлодар (827). Кроме того, Эстония стала лидером среди стран по суммарному количеству написавших диктант (3484 участника), следующий после нас — Казахстан (2403)”, — рассказал вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт.

За пределами России Тотальный диктант прошел в 258 городах, где его написали 18 000 человек. Проверка диктантов началась сразу же после сдачи всех бланков. В Таллинне к этому были привлечены 47 филологов, которые трудились в течение трех дней. Каждая работа проверялась дважды, а диктанты, претендующие на оценку ”отлично”, — минимум три раза.

Количество пятерок за диктант в этом году выросло во всех странах. Это объясняется тем, что участники активнее готовятся к акции на очных и онлайн-курсах. Для таллинцев не последнюю роль здесь сыграли традиционные занятия ”Русский по субботам” в Таллиннском университете.

Волонтеры внесут результаты таллиннского диктанта в базу данных к 15 апреля, данные будут доступны на сайте totaldict.ru. В тот же день, 15 апреля, в 12:00 пройдет разбор текста в аудитории ”Максимум” (А-002) Таллиннского университета (Нарва мнт, 29), где будут награждены отличники.