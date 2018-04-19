Тотальный диктант: Таллинн держит пальму первенства

Акция ”Тотальный диктант”, которая состоялась 14 апреля на всех шести континентах планеты, собрала более 227 000 ценителей русского языка. Таллинн третий год подряд становится первым по количеству участников среди городов за пределами России, сообщает Раэпресс.
За пределами России участниками Тотального диктанта стали почти 27 000 человек в 301 городе. В первый раз Тотальный диктант прошел в Коста-Рике, Панаме, Сирии, Венгрии, Катаре. Тест TruD для тех, кто изучает русский язык в качестве иностранного, написали 5 250 участников из 46 стран.
Свои оценки участники смогут узнать на сайте totaldict.ru начиная с 23 апреля. Разбор текста и награждение отличников состоится 28 апреля в 11:00 в Центре русской культуры, а 2 мая 17:00–19:00 в Таллиннском университете для всех желающих состоится консультация с филологом.