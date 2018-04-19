Тотальный диктант: Таллинн держит пальму первенства

За пределами России участниками Тотального диктанта стали почти 27 000 человек в 301 городе. В первый раз Тотальный диктант прошел в Коста-Рике, Панаме, Сирии, Венгрии, Катаре. Тест TruD для тех, кто изучает русский язык в качестве иностранного, написали 5 250 участников из 46 стран.

Свои оценки участники смогут узнать на сайте totaldict.ru начиная с 23 апреля. Разбор текста и награждение отличников состоится 28 апреля в 11:00 в Центре русской культуры, а 2 мая 17:00–19:00 в Таллиннском университете для всех желающих состоится консультация с филологом.