Тотальный диктант: работа над ошибками

Выдача работ, разбор текста и награждение отличников пройдут 28 апреля в 11:00 в Центре русской культуры, а 2 мая с 17:00 до 19:00 в Таллиннском университете для всех желающих состоится консультация с филологом.

Тотальный диктант прошел в Таллинне на трех площадках. Работа по проверке велась в Таллиннском университете 40 филологами, сообщает Раэпресс. Свои оценки участники акции могут узнать на сайте totaldict.ru, там же можно ознакомиться с текстом диктанта.

В ходе акции по проверке грамотности ”Тотальный диктант”, состоявшейся 14 апреля, работы на оценивание сдали 2300 человек, из них 35 написали работу совсем без ошибок либо допустив одну пунктуационную ошибку, еще пятеро написали на "отлично" тест TruD, рассчитанный на тех, кто изучает русский язык в качестве иностранного.