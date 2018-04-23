Тотальный диктант — 2018: в Таллинне 35 отличников

В ходе акции по проверке грамотности ”Тотальный диктант”, состоявшейся 14 апреля, работы на оценивание сдали 2300 человек, из них 35 написали работу совсем без ошибок либо допустив одну пунктуационную ошибку.

„Хочется поблагодарить всех, кто принял участие в подготовке и проведении Тотального диктанта. За организацией мероприятия такого масштаба в Таллинне стоит труд почти 150 человек: организаторов, координаторов, добровольцев и экспертов-русистов”, — сказал председатель Таллиннского горсобрания и глава городского оргкомитета акции Михаил Кылварт.

Всего на трех таллиннских площадках в акции приняли участие 2300 человек. Работа по проверке велась в Таллиннском университете 40 филологами. Высшую оценку получили 35 человек, еще пятеро написали на "отлично" тест TruD, рассчитанный на тех, кто изучает русский язык в качестве иностранного.