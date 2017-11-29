Торговцев Рождественского рынка проверят на знание эстонского языка

Рождественский рынок на Ратушной площади Старого Таллинна оказался под прицелом Языковой инспекции.

В среду, 29 ноября, сотрудники ведомства проверят уровень владения эстонским языком у уличных торговцев. Инспекторы намерены общаться с продавцами под видом клиентов, а тем торговцам, которые не знают государственный язык в должном объеме, грозит надзорное производство. В прежние годы подобные проверки на Рождественском рынке не проводились, сообщили корреспонденту портала rus.err.ee в инспекции.

Нынешней осенью сотрудники Языковой инспекции уже несколько раз проверяли на Ратушной площади соответствие вывесок уличных киосков Закону о языке и обнаружили около 10 нарушений.

Рождественский рынок на Ратушной площади будет работать до 6 января.