ТОП передач и видео русского Delfi TV за 2017 год

В 2017 году на Delfi TV выходили передачи, репортажи и интервью. Также мы проводили уличные опросы, а незадолго до местных выборов, в октябре, провели предвыборные дебаты кандидатов в Таллиннское горсобрание. Вспомним и наши передачи из серии МиниДок.

ИНТЕРВЬЮ RUSDELFI: Юри Ратас — о судьбе серопаспортников, отношениях с Россией и русских в баскетболе

В понедельник, 30 января, премьер-министр Эстонии Юри Ратас дал интервью русскому Delfi, в котором, среди прочего, ответил на вопросы о миграционной политике нового президента США.

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Сопрано в боксерских перчатках. Ведущая Eesti Laul Элина Нечаева — о прямом эфире, адреналине и преимуществах классики перед попсой

Ooperilaulja ja Eesti Laulu saatejuht Elina Netšajeva Foto: Rauno Volmar

В субботу, 18 февраля, оперная певица Элина Нечаева снова выйдет в эфир ETV и будет вести с Марко Рейкопом уже второй полуфинал конкурса Eesti Laul, по результатам которого 4 марта выяснится, кто представит Эстонию на Евровидении. Она рассказала Delfi и LP о том, чем сложен прямой эфир, как пришла в классическое пение и почему любит экстрим.

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МиниДок Delfi. Нерассказанная история: эстонские коктейли как "советская Тесла"

Русский Delfi начинает новую серию мини документальных фильмов под названием ”Нерассказанная история”. Наша первая серия — о меню легендарных эстонских баров и ресторанов.

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”Сначала был протест. Теперь — смирение”. Что таллиннцы думают о переносе Бронзового солдата 10 лет спустя

В ночь с 26 на 27 апреля 2007 года в Таллинне был осуществлен перенос Бронзового солдата с Тынисмяги на Военное кладбище, а в центре столицы произошли массовые беспорядки. Эти события окрестили Бронзовой ночью. Помнят ли сейчас русскоязычные таллиннцы о событиях 10-летней давности?

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ОПРОС DELFI: Знают ли русскоязычные жители Таллинна, кто такой Таави Аас?

Кандидатом в мэры Таллинна от Центристской партии на предстоящих местных выборах назван Таави Аас — сейчас он исполняет обязанности мэра столицы вместо Эдгара Сависаара, отстраненного от должности. Мы спросили русскоязычных жителей Таллинна, знают ли они Ааса, а также что думают о строительстве улицы Рейди рядом с Русалкой — этот проект он активно продвигает.

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DELFI В ПЕТЕРБУРГЕ: Знаменитая переводчица и поэтесса продает у метро свои книги со стихами о Таллинне

В Санкт-Петербурге у станции метро “Политехническая” переводчица и писатель Галина Усова почти каждый день продает книги со своими стихами и переводами. Она написала много стихов о Таллинне, а среди ее переводов — творчество мировых поэтов и писателей: Агаты Кристи, Джорджа Байрона, Редьярда Киплинга. Книги Усова издает за свой счет, продает их, а вырученные средства вкладывает в издание новых.

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МиниДок русского Delfi. Нерассказанная история рок-н-ролла в Эстонии

Русский Delfi продолжает серию мини документальных фильмов под названием ”Нерассказанная история”. Новый выпуск — об эстонском андерграунде.

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DELFI МИНИДОК: Как стать чемпионом в троеборье на лошади, которая всего боится?

Есть лошади, которые по своему характеру отлично подходят для троеборья. Они с радостью принимают вызовы. И есть Хилтон — лошадь, которая всего боится. Юлле Воолайне все-таки смогла сделать из трусливой лошади чемпиона среди любителей. Как ей это удалось, учитывая, что троеборье считается одним из самых опасных видов спорта?

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DELFI МИНИДОК: Австралиец развивает экзотический для Эстонии вид спорта

Регбисты таллиннского "Калева" успешно завершили сезон в Финляндии. Выиграв турнир команд первой лиги, они пробились в высший дивизион финского регби.

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ФОТО И ВИДЕО DELFI: Станет ли советская мореходка в Ласнамяэ резиденцией а-ля Central Park

фото иллюстративное VEGA

В девяностых посреди ласнамяэского пустыря выросла 12-этажка и стала Морской академией. Но время — вода. И совсем скоро здание из красного кирпича, много лет пустовавшее и горевшее, должно превратиться в ”самый большой жилой дом в Эстонии”, похожий, по задумке архитекторов, на нью-йоркские резиденции, что близ Central Park.

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ВИДЕО DELFI: Предвыборные дебаты кандидатов в Таллиннское горсобрание — на русском языке!

Смотрите предвыборные дебаты кандидатов в Таллиннское горсобрание на Delfi — на русском языке! Постепенно обмен мнениями перерос в острую дискуссию.

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МиниДок русского Delfi. Нерассказанная история советских пентхаусов в Ласнамяэ

А вы знали, что в советское время в Ласнамяэ проектировали и строили пентхаусы — особенной планировки квартиры в типовых многоэтажках? Великолепный вид, солнечный свет. А знаете, кто там жил?

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Российский журналист рассказал о свободе слова на родине и дал совет гражданам РФ, проживающим в ЭР

Sergei Parhomenko Foto: Priit Simson

12 декабря в Таллинне состоялось вручение премии "Открытой России" "Профессия — журналист". Одним из членов жюри является журналист и издатель Сергей Пархоменко, который пообщался с корреспондентом Delfi и рассказал, как в России обстоят дела со свободой слова.

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ФОТО и ВИДЕО: ”Нас ждет дружба!” На соединяющем Эстонию и Россию мосту встретились Санта-Клаус и Дед Мороз

Появление Деда Мороза и Санта-Клауса на мосту "Дружба", соединяющем Нарву и Ивангород, Эстонию и Россию, и их энергичные объятия вызвали живейший интерес у пересекавших границу людей.

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МиниДок русского Delfi: Нерассказанная история. Открытая киностудия при закрытом заводе

Русский Delfi продолжает новую серию мини документальных фильмов под названием ”Нерассказанная история”. Наша первая серия рассказала о меню легендарных эстонских баров и ресторанов, ее можно посмотреть здесь. Новый выпуск — о независимом кино в Эстонии, "двигателем" которого стал советский завод.

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ВИДЕОРЕПОРТАЖ DELFI: Как на Пальяссааре очищают воду от того, что таллиннцы выбрасывают в канализацию

В первом квартале этого года на очистной станции Пальяссааре из сточных вод было извлечено почти на 40% больше объема мусора, чем в прошлом году за тот же период. Выбрасывают — все! Даже то, что на первый взгляд просто не поместится в трубу.

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"Волшебный мир" таллиннского коллекционера: сколько стоят советские елочные игрушки и почему они лучше современных

Наступила предпраздничная пора, и уже самое время задуматься об украшении елки. Советские игрушки, которые многие когда-то выбрасывали, сейчас снова в тренде и пользуются спросом. Продавец и коллекционер Фарида Азизова рассказала Delfi о советских елочных игрушках и об их ценности.

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Алексей Венедиктов — Delfi: когда ходят с портретами Сталина — это тоже протест против коррупции, беспорядка и Путина

Главный редактор радиостанции ”Эхо Москвы” Алексей Венедиктов в субботу выступит на конференции TEDxLasnamäe. Его тема — это социальные сети и ”тот вал ярости, который в них обрушивается на рядового человека”. В интервью Delfi он также рассказал об освещении протестов в России и о том, как цензурировали даже комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова на эту тему.

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