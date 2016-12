В 2016 году на Delfi TV выходили передачи, репортажи и интервью. В рамках передачи ”Я — …” мы знакомили вас с представителями местных субкультур, а с передачей ”Вход воспрещен” побывали там, куда попасть может далеко не каждый. Также мы делали интервью и репортажи, проводили уличные опросы. В феврале по случаю 98-й годовщины Эстонской Республики Delfi опубликовал серию видеороликов проекта "Одна Эстония — 98 национальностей". Ниже предлагаем вашему внимание подборку лучших видеосюжетов за 2016 год.

ВИДЕОПОЗДРАВЛЕНИЕ редакции русского Delfi: С Новым годом, дорогие читатели!

Kaader videost

Поскольку этот топ выходит в преддверии Нового года, то давайте вспомним видеопоздравление редакции русского Delfi от 1 января 2016 года.

Питерский бомж-экскурсовод — о поездке в Таллинн, работе и мечте вернуть дом

Санкт-Петербург остается одним из самых популярных направлений у туристов из Эстонии. Традиционный набор: Русский музей, Исакий, прогулка по каналам, селфи с Медным всадником. Но в северной столице России есть и особенные экскурсии: одну из таких проводит бездомный Вячеслав Романович. В интервью Delfi бездомный рассказал, что сразу после окончания учебы отправился путешествовать, расширять поле знаний, знакомиться с историческими объектами. И первым делом приехал в Таллинн. Он даже помнит отдельные слова по-эстонски. Но больше всего запомнилась одна курьезная история, которая произошла в Таллинне около одного из кафе.

ЭКСПЕРИМЕНТ DELFI: Журналист идет по Таллинну в строгой мусульманской одежде. Как реагируют люди?

Журналист Delfi провела эксперимент с целью выяснить, как таллиннцы реагируют на женщин в никабах — мусульманских женских головных уборах, закрывающих лицо, с узкой прорезью для глаз и сеткой. Реакция людей была просто ошеломляющей.

ВХОД ВОСПРЕЩЕН: Как сделать ребенка за две минуты

Процедура ЭКО, или искусственного оплодотворения, становится все более распространенным способом появления на свет детей во всем мире. Причин для этого множество и связаны они могут быть как с женским, так и с мужским бесплодием. Узнайте, как остановить сперматозоид, как ввести его в яйцеклетку, как выглядит хороший эмбрион и многое другое в очередном выпуске нашей передачи “Вход воспрещен”.

МиниДОК DELFI: На одной волне. Как серфинг свел Николая и Марианну

Основной сезон для серфинга в Эстонии — осень-зима, так как именно в это время появляются наиболее подходящие волны. В передаче "МиниДОК" мы рассказали о том, какой он — серфинг в Эстонии, а также как этот вид экстрима свел Николая и Марианну. Теперь они во всех смыслах — всегда на одной волне.

ЭКСПЕРИМЕНТ: Сможет ли корреспондент Delfi "сдать" норматив спасателей

В понедельник, 12 сентября, уже в 17 раз состоялось традиционное соревнование по бегу по лестницам среди эстонских спасателей ”Король высотки”. Свои силы проверила на прочность и корреспондент Delfi Ольга Привалова.

ВХОД ВОСПРЕЩЕН: Как с точностью до 5 сантиметров пришвартовать огромный паром

Знаете ли вы, как паром весом больше нескольких поездов может пришвартоваться с точностью до 5 сантиметров?

ЭКСПЕРИМЕНТ DELFI: Как мы ловили покемонов в Рийгикогу

Смотрите, как корреспонденты русского Delfi ловили покемонов в Рийгикогу и вокруг здания парламента.

Delfi miniDOK. Под Йыгева орки говорят на эстонском и русском, сражаются и мирятся

Каждый год в лесах Кассинурме можно встретить толпы орков, эльфов, гномов и не только. Всех этих существ из мира фэнтези объединила ролевая игра Põhjala pööripäev, или "Северное равноденствие".

Актриса Элина Пурде — о роли в премьерном спектакле Русского театра

4 и 5 ноября в Русском театре состоялась премьера спектакля “Последний этаж” по пьесе российского сценариста и режиссера Владимира Зайкина. По этому случаю Delfi попросил исполнительницу одной из главных ролей Элину Пурде (Пяхклимяги) рассказать о новой постановке и ее роли на русском.

Устами младенца: мама красивая, потому что она добрая

8 мая в Эстонии отмечается День матери. Воспитанники таллиннского детского сада Лийкури рассказали Delfi о своих мамах, о том, как они им помогают и что любят делать вместе.

ВИДЕО DELFI: Роза Сябитова — о том, почему не стоит сидеть на сайтах знакомств

В марте 2016 года в Таллинне прошел мастер-класс известной телеведущей и свахи Розы Сябитовой “Как проиграть мужчине с Марса и при этом выиграть?”. Сябитова рассказала в интервью Delfi, каков же ее рецепт — как привлечь и удержать мужчину.

ВИДЕО DELFI: Сергей Лазарев о “Евровидении”, Киркорове и Юрии Лозе

4 июня в Таллинне состоялся долгожданный концерт Сергея Лазарева, который переносили целых два раза. В концертном зале Nordea был настоящий аншлаг! Зрители кричали, хлопали, а после исполнения “You are the only one” весь зал встал! На концерте появился даже сам Эдгар Сависаар.

Смотрите интервью Delfi, где Сергей поделился эмоциями и рассказал много интересного!

Эстонский автор хитов российских поп-звезд рассказал, почему сейчас раскрутка стоит дешевле

Гостем в студии DELFI TV стал композитор из Эстонии Владимир Адаричев. Он и его коллега Андрей Покутный являются авторами хитов многих звезд российской эстрады. В частности, их песня под названием “Ты мое счастье”, которую исполнили Николай Баскова и Софи, стала лауреатом “Песни года 2015”.

ОПРОС DELFI: Знают ли русскоязычные таллиннцы кто такая Керсти Кальюлайд?

В 2016 году в Эстонии состоялись выборы президента. В ходе трех туров голосования, которые прошли в Рийгикогу 29 и 30 августа, депутаты не смогли выбрать президента. Выборы продолжились в Коллегии выборщиков, но и там президент выбран не был. После этого право выбора вновь перешло к парламенту. В качестве кандидата была представлена Керсти Кальюлайд. В преддверии выборов, назначенных на 3 октября, портал Delfi поинтересовался у русскоязычных жителей Таллинна, знают ли они, кто такая Керсти Кальюлайд.

