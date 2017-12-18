ТОП материалов из архивов. Минутка ностальгии: о чем мы вспоминали в 2017 году

В 2017 году было много событий, заставивших нас вспомнить прошлое. Конечно же, это и приближение 100-й годовщины независимости Эстонии, и празднование 100-летия Октябрьской революции, и 40-летний юбилей Ласнамяэ, и грядущий снос торгового центра Kaubamaja, и многое другое. Смотрите подборку самых интересных материалов из архивов, которые мы опубликовали в этом году.

АРХИВНЫЕ ФОТО: Ни гостиницы "Виру", ни привычного Мустамяэ — каким был Таллинн всего 50 лет назад

Endla tänav, vaade Tõnismäe poolt, 1968 Foto: Ivar Vilde, Eesti Ajaloomuuseum

Глядя на снимки фотографа Ивара Вильде, на которых запечатлен Таллинн в конце 60-х годов, еще можно в последний раз увидеть Таллинн как город с преимущественно невысокими зданиями. В течение последующих лет силуэт города был дополнен, например, гостиницами "Виру" и "Олимпия", которые к настоящему моменту стали неотъемлемой частью идентитета города.

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АРХИВНЫЕ КАДРЫ 1988: Впервые сине-черно-белые триколоры реяли свободно и безнаказанно

В запечатленных на видео тартуских Днях защиты памятников старины принимали участие почти 8 000 человек. Были организованы собрания с докладами, лекции, экскурсии, концерты, выставки, просмотры старых документальных фильмов, а также посещение могил, пишет Delfi Forte.

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РЕТРО-ЧЕТВЕРГ: Как выглядела президент Кальюлайд в молодости

Instagram

Оказывается, у президента Эстонии Керсти Кальюлайд есть фанаты в Instagram. Самый популярный из таких аккаунтов — @kerstikaljulaiontuus. Давайте посмотрим подборку фотографий молодой Кальюлайд в честь ретро-четверга.

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АРХИВНОЕ ВИДЕО 1985 года: Как в ЭССР боролись с алкоголизмом, или ”Июньский переворот” Горбачева

Идея долголетия и способы достижения этого всегда пленяли людей. В 1985 году эта тема вновь стала актуальной в обществе.

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АРХИВНЫЕ КАДРЫ: Ровно 50 лет назад на Эстонию обрушился сильнейший ураган

Andres Niine erakogu

6 и 7 августа 1967 года Эстонию настиг ураган, для устранения последствий которого пришлось вызывать из Украины тысячи рабочих, пишет Maaleht.

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АРХИВНЫЕ ФОТО: Таллинн на следующее утро после мартовской бомбардировки

Foto: Hilja Fernanda Eonurm

Хилья Фернанда Эонурм, бабушка телеведущего Марта Сандера, сделала фотографии Таллинна в руинах на следующее утро после мартовской бомбардировками советскими ВВС, произошедшей 9 марта 1944 года.

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АРХИВНЫЕ ФОТО: Как выглядела восстановленная после Второй мировой войны Нарва

Fotod: Eesti Ajaloomuuseum

Бомбардировка Нарвы стала одной из самых больших потерь для Эстонии во Второй мировой войне: из примерно 3550 каменных зданий восстановить удалось менее 200, поэтому город пришлось строить практически заново.

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АРХИВНЫЕ КАДРЫ: Как в 70-е на заводе Norma изготавливали игрушки

Начиная с 1950-х по 80-е завод Norma был известен в качестве производителя деревянных и электронных игрушек.

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АРХИВНЫЕ ФОТО: Как гром среди ясного неба: таллиннский Kaubamaja все-таки снесут

Foto: Ilmar Saabas

О планах Tallinna Kaubamaja Grupp по сносу открытого летом 1960-го здания торгового центра Kaubamaja и возведении на этом месте чего-то нового известно уже несколько лет, но вчерашнее сообщение об объявлении архитектурного конкурса все равно прогремело как гром среди ясного неба, пишет Eesti Päevaleht.

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АРХИВНЫЕ КАДРЫ: Национализм или нет? Самая известная карикатура в истории Эстонии

Весной 1987 года газета Sirp ja Vasar опубликовала карикатуру Прийта Пярна "Sitta kah!". На ней был изображен мужчина в ватнике, кидающий вилами с телеги на поле кучу навоза, походящую по очертаниям на Эстонию, и приговаривающий ”И навоза!” (прямое) или ”Еще чего!” (переносное).

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АРХИВНЫЕ ФОТО: Ошибки, спешка и жесткая экономия. Как строился крупнейший район города — Ласнамяэ

Foto: Eesti Arhitektuurimuuseum

В 1977 и 1978 годах началось строительство самого большого района Таллинна — Ласнамяэ. Тогда журнал ”Молодость” писал, что столь стремительного развития столица еще не видела.

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ТЕСТ DELFI: Сможете узнать улицы Таллинна на черно-белых фотографиях?

Fotokollaaž

Delfi Forte подготовил небольшой тест для тех, кто хорошо знает или помнит эстонскую столицу. А вы сможете правильно определить, где в Таллинне были сделаны эти черно-белые фотографии?

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ГАЛЕРЕЯ: Смотрите посвященные октябрьским праздникам открытки, печатавшиеся в советской Эстонии

Foto: Repro

Хотя октябрьские поздравления больше в Эстонии никто не отправляет, посмотреть на открытки, напечатанные десятки лет назад, интересно и сегодня.

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Единственная в Эстонии династия политиков-женщин: нерассказанная история Яны Тоом

Kollaaž

Издание Eesti Ekspress обнаружило в Национальном архиве документы, рассказывающие о том, как 100 лет тому назад зародилась единственная в Эстонии династия женщин-политиков.

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АРХИВНЫЕ ФОТО: 37 лет назад и сегодня. Горхолл сквозь года

Foto: Tallinna Arhitektuurimuuseum

Незаконно раскрасивший фасад Горхолла в Таллинне Мярт Сультс невольно возродил интерес общественности к памятнику советской архитектуры. Смотрите, как легендарное здание выглядело в разные периоды времени.

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Магазин Kotka в Ласнамяэ — первый советский супермаркет?

Foto: Eesti Arhidektuurimuuseum

С начала большого строительства панельных домов в столичном районе Ласнамяэ прошло почти 40 лет. Теоретически в магазине Kotka можно было купить все, двуязычные указатели направляют как к продовольственным, так и к промышленным товарам. По слухам, это был первый советский супермаркет.

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АРХИВНЫЕ КАДРЫ: Первая в Эстонии танцовщица эротического жанра покоряет СССР

Танцовщица эротического жанра Ева (настоящая имя Хелле Тармет) стала известной в всем СССР и за него пределами в 80-х, когда эта тема еще являлась табу.

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