Подводя итоги года, нельзя оставить без внимания все те замечательные материалы, которые присылали в редакцию Delfi вы — наши читатели. В этом году раздел "Я — журналист" пополнился тысячами интересных фотографий, видеороликов, репортажей, историй из жизни.

Мы благодарны вам, наши народные журналисты, за активность, оперативность, смелость и умение видеть прекрасное! Благодаря вам портал Delfi пополняется уникальными материалами.

Предлагаем вам вместе вспомнить, о чем в этом году писали наши читатели. Не печальтесь, если ваш текст или фото не попали в эту подборку: за год в рубрике "Я — журналист" мы опубликовали около тысячи материалов, и все они не могли уместиться в наш предновогодний ТОП.

Читатель Delfi рассказал о торговле в школах Таллинна. Большинство школ отмолчались

Вопрос задан в группе

В популярной группе ”Ищу совета” на Facebook была поднята, на мой взгляд, важная проблема, требующая обсуждения. В некоторых таллиннских школах неоднократно был замечен мужчина, торгующий стеклянными безделушками (фигурки зверей). Товар предлагается прямо в школьных коридорах. Стоимость от 1 до 10 евро. Цветные безделушки привлекательны для детского глаза, товар расходится на ура. Чаще всего дети отдают деньги, оставленные им на обеды.

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ФОТО читателя Delfi: Что делал в Хаапсалу русский царь Николай II?

Stantsija (18) Lugeja foto

Одной из достопримечательностей города Хаапсалу является построенная для приема Николая II и его приближенных железнодорожная станция.

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СТИХИ читателя Delfi: Прекрасен Таллинн днем и ночью…

Tallinna vanalinn Foto: Eero Vabamägi

Стихи ко Дню города — ”Прекрасен Таллинн днем и ночью”.

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Воспоминания читателей Delfi о Чернобыле: 6 утра, и вдруг… гимн СССР! Это звучало, как реквием в пустом городе

Tshernobõl 2016 Foto: Andres Putting

26 апреля исполнится 30 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС. В связи с этим событием редакция русского Delfi обратилась к читателям с просьбой поделиться с нами своими воспоминаниями о том дне. Публикуем первые письма читателей о Чернобыле.

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ФОТО и ВИДЕО читателей Delfi: Земфира в Таллинне прыгнула в толпу фанатов

Zemfira, Tallinn, Tondiraba Foto: Delfi lugeja

В субботу 10 марта в Талллинне выступила Земфира, которая доказала, что она настоящая рок-звезда и остается девочкой-скандал.

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Опыт читательницы Delfi: как летать самолетом с ребенком до года

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Впервые столкнувшись с необходимостью лететь с маленьким ребенком на самолете, родители сталкиваются со множеством вопросов: какие нужны документы? Что нужно взять с собой? Также было и с нашей семьей. Сейчас мы уже бывалые путешественники с маленьким ребенком, поэтому многие знакомые обращаются к нам с этими вопросами. Вот такую информацию и опыт нам удалось накопить за время наших путешествий.

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ВИДЕО читателя Delfi: Водяной смерч над Финским заливом

В субботу, 6 августа, вечером в течение 20 минут между полуостровом Виймси и островом Пакри можно было наблюдать сравнительно необычное для Эстонии явление — водяной смерч.

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ФОТО читателя Delfi: Как у нас теперь наказывают парковочных хулиганов

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Посмотрите, заднее колесо этого автомобиля заблокировано, а вплотную к авто стоит автомобиль известной фирмы, предоставляющей услуги парковки. И стоит так близко, что к колесу не подойти. Уже примерно две недели эти два автомобиля припаркованы возле Северо-Эстонской региональной больницы в Таллинне.

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Репортаж читателя Delfi: российских туристов в Турции практически нет. Проверено!

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В начале мая мне довелось посетить турецкий берег. Кемер, если быть совсем топографически точным. По сообщениям российских СМИ, потоки русских туристов переориентировались с Турции на Грецию и Кипр. Альтернативой Египту стали Таиланд, Вьетнам и Индия.

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ФОТО читателя Delfi: Учитесь, как и когда правильно собирать кленовый сок

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Ранняя весна — время года, когда собирают кленовый сок. За соком нужно идти тогда, когда почки на деревьях набухли, но еще не распустились, а внутри растений уже пробуждаются приостановившиеся на время зимней спячки физиологические процессы. Сбор кленового сока ограничен несколькими неделями.

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Читатель Delfi: курсы эстонского без практики — трата времени, денег и нервов

Foto: Jevgenija Zelenskaja

30 марта Delfi опубликовал статью о том, где, как, почем можно учить эстонский, и призвал читателей делиться своим опытом. Читайте историю нашего читателя.

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ВИДЕО читателя Delfi: Украинская Венеция, или Жизнь на воде

Среди больших и малых населенных пунктов Украины есть одно особенное место, которое находится практически в устье Дуная. Оно называется Вилково. Вилково расположено в месте, где воды всегда с избытком. Чтобы убрать лишнюю воду с участков и избежать наводнений, вилковчане с давних пор копают ерики — небольшие каналы. У каждой семье в Вилково обязательно есть лодка, а то и несколько. И свои лодки они швартуют в ериках так же, как мы паркуем автомобили у дома. Есть в этом небольшом местечке заасфальтированный центр города, но в основном вдоль ериков проложены тротуары из досок.

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История читателя Delfi: Как я стал отцом

Foto: Heiki Rebane

Delfi публикует лучшие истории читателей, пришедшие на конкурс по случаю Дня отца.

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ФОТО читателей Delfi: прогноз не обманул. Выпал первый снег

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Синоптики обещали, что во вторник пойдет снег, и не прогадали. Температура воздуха сегодня — 0..+2, на островах до 5°C. Дороги могут быть скользкие! Будьте внимательны.

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ФОТО и ВИДЕО читателя Delfi: Воробьи грабят попугаев — ”криминальный” репортаж из отдела зоотоваров

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Часто бывая в строительном магазине Depo, я всегда подхожу к клеткам с попугаями. Уж очень нравятся мне эти пернатые. Вот и последний раз, приехав за Ротбандом, я не преминул подойти к попочкам. В отделе зоотоваров я заметил несколько воробьев.

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МИЛЕЙШИЕ ФОТО читателя Delfi: Пара лебедей воспитывает восьмерых малышей на озере Тамула

В марте этого года я уже показывал, как пара местных лебедей на озере Тамула в Выру строила свои отношения с кочующими шипунами. Тогда самцу удалось отстоять свой водоем.



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ФОТО читателя Delfi: Созревший виноград нравится не только хозяевам

В этом году для нашего южноэстонского винограда (сорт Изабелла) солнечных деньков хватило до полного вызревания. Я покажу, какой он был в начале сентября. Но он успел и созреть — стал темно-синим.



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ФОТО читателя Delfi: Моя нелетная погода, или Не надо бояться человека с дроном!

В четверг для меня была ”нелетная погода”, светило яркое солнце, дул лёгкий северный ветер и над городом время от времени на низкой высоте пролетали боевые самолеты.



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ФОТО читателя Delfi: Многоликий День Нарвы

В рамках Дней города Нарвы в воскресенье прошла культурная программа на променаде: выступали гости из Петербурга и местные творческие коллективы. К сожалению, из-за ветреной и прохладной погоды народу пришло меньше чем ожидалось, но в целом атмосфера праздника была отличная, хорошее настроение поддерживали питерские мимы и двухметровые маски.



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ФОТО и ВИДЕО читателя Delfi: Потрясающие краски осени на водопаде Ягала

Водопад Ягала расположен на одноименной реке в волости Йыэляхтме. Его высота — 8 метров, а ширина — 50. Это один из крупнейших водопадов в Эстонии, который привлекает к себе много посетителей.

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ФОТО и ВИДЕО читателя Delfi: В Риге открылся музей историка моды Александра Васильева

20 октября в Риге в доме по адресу Грециниеку, 24, произошло событие, которого давно ждали. После двух лет подготовительных работ в здании открылся музей моды. Основателями его стали архитектор Наталья Музычкина и историк моды Александр Васильев.



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ФОТО читателя Delfi: Плоский дом-стена в Петербурге — оптический обман

Один из самых необычных домов Санкт-Петербурга, обладающий способностью подшутить над прохожими, находится на Боровой улице, недалеко от станции метро ”Лиговский проспект”. Дело в том, что это симпатичное старинное пятиэтажное здание длиной 50 метров, построенное в 1909 году и абсолютно обычное с фасада, под определенным ракурсом выглядит совершенно плоским.



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ФОТО и ВИДЕО читателя Delfi: Хотите взглянуть на Луну с помощью 50-кратного оптического зума?

В середине декабря наблюдалось полная Луна. Буквально накануне полнолуния, наступила практически ясная ночь и я решил посмотреть на спутник Земли через объектив своей камеры, а заодно протестировать ее оптическое и цифровое приближение.

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