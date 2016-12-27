Мы благодарны вам, наши народные журналисты, за активность, оперативность, смелость и умение видеть прекрасное! Благодаря вам портал Delfi пополняется уникальными материалами.
Предлагаем вам вместе вспомнить, о чем в этом году писали наши читатели. Не печальтесь, если ваш текст или фото не попали в эту подборку: за год в рубрике "Я — журналист" мы опубликовали около тысячи материалов, и все они не могли уместиться в наш предновогодний ТОП.
Читатель Delfi рассказал о торговле в школах Таллинна. Большинство школ отмолчались
В популярной группе ”Ищу совета” на Facebook была поднята, на мой взгляд, важная проблема, требующая обсуждения. В некоторых таллиннских школах неоднократно был замечен мужчина, торгующий стеклянными безделушками (фигурки зверей). Товар предлагается прямо в школьных коридорах. Стоимость от 1 до 10 евро. Цветные безделушки привлекательны для детского глаза, товар расходится на ура. Чаще всего дети отдают деньги, оставленные им на обеды.
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ФОТО читателя Delfi: Что делал в Хаапсалу русский царь Николай II?
Одной из достопримечательностей города Хаапсалу является построенная для приема Николая II и его приближенных железнодорожная станция.
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СТИХИ читателя Delfi: Прекрасен Таллинн днем и ночью…
Стихи ко Дню города — ”Прекрасен Таллинн днем и ночью”.
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Воспоминания читателей Delfi о Чернобыле: 6 утра, и вдруг… гимн СССР! Это звучало, как реквием в пустом городе
26 апреля исполнится 30 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС. В связи с этим событием редакция русского Delfi обратилась к читателям с просьбой поделиться с нами своими воспоминаниями о том дне. Публикуем первые письма читателей о Чернобыле.
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ФОТО и ВИДЕО читателей Delfi: Земфира в Таллинне прыгнула в толпу фанатов
В субботу 10 марта в Талллинне выступила Земфира, которая доказала, что она настоящая рок-звезда и остается девочкой-скандал.
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Опыт читательницы Delfi: как летать самолетом с ребенком до года
Впервые столкнувшись с необходимостью лететь с маленьким ребенком на самолете, родители сталкиваются со множеством вопросов: какие нужны документы? Что нужно взять с собой? Также было и с нашей семьей. Сейчас мы уже бывалые путешественники с маленьким ребенком, поэтому многие знакомые обращаются к нам с этими вопросами. Вот такую информацию и опыт нам удалось накопить за время наших путешествий.
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ВИДЕО читателя Delfi: Водяной смерч над Финским заливом
В субботу, 6 августа, вечером в течение 20 минут между полуостровом Виймси и островом Пакри можно было наблюдать сравнительно необычное для Эстонии явление — водяной смерч.
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ФОТО читателя Delfi: Как у нас теперь наказывают парковочных хулиганов
Посмотрите, заднее колесо этого автомобиля заблокировано, а вплотную к авто стоит автомобиль известной фирмы, предоставляющей услуги парковки. И стоит так близко, что к колесу не подойти. Уже примерно две недели эти два автомобиля припаркованы возле Северо-Эстонской региональной больницы в Таллинне.
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Репортаж читателя Delfi: российских туристов в Турции практически нет. Проверено!
В начале мая мне довелось посетить турецкий берег. Кемер, если быть совсем топографически точным. По сообщениям российских СМИ, потоки русских туристов переориентировались с Турции на Грецию и Кипр. Альтернативой Египту стали Таиланд, Вьетнам и Индия.
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ФОТО читателя Delfi: Учитесь, как и когда правильно собирать кленовый сок
Ранняя весна — время года, когда собирают кленовый сок. За соком нужно идти тогда, когда почки на деревьях набухли, но еще не распустились, а внутри растений уже пробуждаются приостановившиеся на время зимней спячки физиологические процессы. Сбор кленового сока ограничен несколькими неделями.
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Читатель Delfi: курсы эстонского без практики — трата времени, денег и нервов
30 марта Delfi опубликовал статью о том, где, как, почем можно учить эстонский, и призвал читателей делиться своим опытом. Читайте историю нашего читателя.
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ВИДЕО читателя Delfi: Украинская Венеция, или Жизнь на воде
Среди больших и малых населенных пунктов Украины есть одно особенное место, которое находится практически в устье Дуная. Оно называется Вилково. Вилково расположено в месте, где воды всегда с избытком. Чтобы убрать лишнюю воду с участков и избежать наводнений, вилковчане с давних пор копают ерики — небольшие каналы. У каждой семье в Вилково обязательно есть лодка, а то и несколько. И свои лодки они швартуют в ериках так же, как мы паркуем автомобили у дома. Есть в этом небольшом местечке заасфальтированный центр города, но в основном вдоль ериков проложены тротуары из досок.
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История читателя Delfi: Как я стал отцом
Delfi публикует лучшие истории читателей, пришедшие на конкурс по случаю Дня отца.
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ФОТО читателей Delfi: прогноз не обманул. Выпал первый снег
Синоптики обещали, что во вторник пойдет снег, и не прогадали. Температура воздуха сегодня — 0..+2, на островах до 5°C. Дороги могут быть скользкие! Будьте внимательны.
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ФОТО и ВИДЕО читателя Delfi: Воробьи грабят попугаев — ”криминальный” репортаж из отдела зоотоваров
Часто бывая в строительном магазине Depo, я всегда подхожу к клеткам с попугаями. Уж очень нравятся мне эти пернатые. Вот и последний раз, приехав за Ротбандом, я не преминул подойти к попочкам. В отделе зоотоваров я заметил несколько воробьев.
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МИЛЕЙШИЕ ФОТО читателя Delfi: Пара лебедей воспитывает восьмерых малышей на озере Тамула
В марте этого года я уже показывал, как пара местных лебедей на озере Тамула в Выру строила свои отношения с кочующими шипунами. Тогда самцу удалось отстоять свой водоем.
ФОТО читателя Delfi: Созревший виноград нравится не только хозяевам
В этом году для нашего южноэстонского винограда (сорт Изабелла) солнечных деньков хватило до полного вызревания. Я покажу, какой он был в начале сентября. Но он успел и созреть — стал темно-синим.
ФОТО читателя Delfi: Моя нелетная погода, или Не надо бояться человека с дроном!
В четверг для меня была ”нелетная погода”, светило яркое солнце, дул лёгкий северный ветер и над городом время от времени на низкой высоте пролетали боевые самолеты.
ФОТО читателя Delfi: Многоликий День Нарвы
В рамках Дней города Нарвы в воскресенье прошла культурная программа на променаде: выступали гости из Петербурга и местные творческие коллективы. К сожалению, из-за ветреной и прохладной погоды народу пришло меньше чем ожидалось, но в целом атмосфера праздника была отличная, хорошее настроение поддерживали питерские мимы и двухметровые маски.
ФОТО и ВИДЕО читателя Delfi: Потрясающие краски осени на водопаде Ягала
Водопад Ягала расположен на одноименной реке в волости Йыэляхтме. Его высота — 8 метров, а ширина — 50. Это один из крупнейших водопадов в Эстонии, который привлекает к себе много посетителей.
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ФОТО и ВИДЕО читателя Delfi: В Риге открылся музей историка моды Александра Васильева
20 октября в Риге в доме по адресу Грециниеку, 24, произошло событие, которого давно ждали. После двух лет подготовительных работ в здании открылся музей моды. Основателями его стали архитектор Наталья Музычкина и историк моды Александр Васильев.
ФОТО читателя Delfi: Плоский дом-стена в Петербурге — оптический обман
Один из самых необычных домов Санкт-Петербурга, обладающий способностью подшутить над прохожими, находится на Боровой улице, недалеко от станции метро ”Лиговский проспект”. Дело в том, что это симпатичное старинное пятиэтажное здание длиной 50 метров, построенное в 1909 году и абсолютно обычное с фасада, под определенным ракурсом выглядит совершенно плоским.
ФОТО и ВИДЕО читателя Delfi: Хотите взглянуть на Луну с помощью 50-кратного оптического зума?
В середине декабря наблюдалось полная Луна. Буквально накануне полнолуния, наступила практически ясная ночь и я решил посмотреть на спутник Земли через объектив своей камеры, а заодно протестировать ее оптическое и цифровое приближение.
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