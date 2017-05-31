ТОП 8: Освежим память — какие памятники взбудоражили жителей Эстонии?

В Кивиыли сейчас подогревает страсти посвященный советским летчикам памятник, в ходе поисков подходящего места для которого из страны из-за комментариев выслали двух российских дипломатов. Политизированные монументы зачастую сопровождают противоположные мнения, поэтому Delfi TV выстроил в ряд еще семь саг монументов в Эстонии.

8. Бюст воевавшего в немецкой армии Харальда Нугисекса в его школе, 2016 год. Россия упрекала в обучении детей фашизму.

7. Барельеф Бориса Ельцина в Таллинне, 2013 год. Было много противников, основные аргументы которых — начало войны в Чечне и помощь Путину.

6. Планируемый монумент Константину Пятсу на Тоомпеа, 2017 год. Вертятся вопросы, герой он или предатель, устанавливать памятник или не устанавливать.

5. Нарвский танк. 1960 год. Эстонцы указывали, что танку уже давно пора отправиться в музей, но нарвитянам памятник нравится.

4. Монумент победы в Освободительной войне на площади Вабадузе, 2009 год. Вызвал много споров еще до возведения, которые не утихли и после окончания строительства, потому что новый монумент пришлось практически сразу начать ремонтировать.

3. Памятный камень в Кивиыли, 2017 год. Перенос вызвал в городе много неразберихи, среди прочего лишились рабочих мест два российских дипломата.

2. Лихулаский монумент, 2004 год. Пытались установить как в Пярну, так и в Лихула, но безуспешно, по приказу премьер-министра памятник сняли за считанные дни, однако в конце концов солдата удалось поставить в Лагеди.

1. Бронзовый солдат, 2007 год. Переехал с Тынисмяги на Военное кладбище в сопровождении больших массовых беспорядков.