ТОП 6: Презервативы, дрова и варежки: самые глупые презенты, раздававшиеся политиками ради голосов избирателей

Настал самый напряженный период избирательной кампании в собрания местных самоуправлений. Уместно вспомнить, каким образом политики пытались завоевать голоса избирателей в прошлые годы.

Брошюры и отражатели — настолько обычные подарки в рамках избирательных кампаний, что нет смысла даже о них вспоминать.

Между тем, на прошедших ранее выборах некоторые партии подняли уровень предвыборных презентов настолько высоко, что их стоит упомянуть.

Смотрите видео, если хотите узнать, какие предвыборные подарки эстонских политиков нам особенно запомнились.