ТОП 5: Кадриоргия, лобызания и своенравный Мери! Как оскандалились президенты Эстонии

Все президенты Эстонии, помимо своих непосредственных обязанностей, были вынуждены также разбираться и в скандалах вокруг их личностей. Последний из них связан с высказыванием Керсти Кальюлайд о ремесленниках. Publik составил ТОП самых значительных скандалов, которыми успели прославиться наши президенты.

5. Рюйтель перепутал День победы и День независимости Эстонии

В июне 2002 года на параде в Пыльва по случаю Дня победы он пожелал раплаской дружине ”хорошего Дня независимости”. 24 же февраля 2006 года на параде Сил обороны на площади Вабадузе поздравил войска ”с Днем победы”. Это оплошлость тогда дала общественности много тем для разговоров.

4. Керсти Кальюлайд стала президентом

Прошлогодние поиски нового президенты оказались серьезным и сложным мероприятием. После того, как ни Рийгикогу, ни избирательная комиссия не удосужились этого сделать, кандидаты, долго отстаивавшие свои взгляды, попросту ушли с арены. Кальюлайд же казалась тогда многим ”темной лошадкой”, появившейся спустя три дня после ”развала” избирательной комиссии, а спустя неделю Рийгикогу выбрал ее президентом. Большинство было озадачено: кто такая Керсти Кальюлайд, и где ее нашли.

3. Своенравный Леннарт Мери

Давненько говаривают, мол, Мери как муж был резкий и своевольный. Года три назад его экс-супругу Регину Мери попросили опровергнуть эти слухи. Она этого сделать не пожелала, сказав, мол, пусть разносятся.

Два самых главных скандала — в нашем видео!