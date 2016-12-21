”Большое спасибо врачам и медсестрам Северо-Эстонской Региональной больницы, которые помогли мне оправиться после аневризма брюшной аорты <...>. Благодаря вам операция прошла успешно, и восстановление было быстрым”.
Тоомаса Хендрика Ильвеса прооперировали в PERH(116)
В среду вечером бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес написал на своей страничке в Facebook:
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