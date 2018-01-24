Тоомас Юргенстейн: слова причиняют боль

Сегодня выступавший в парламенте от лица социал-демократов Тоомас Юргенстейн признал, что решение не поддерживать вотум недоверия министру юстиции Урмасу Рейнсалу далось соцдемам нелегко.

”Мы поддерживаем Ханнеса Хансо в его выборе, но все-таки большинство из нас осознанно или интуитивно решило отталкиваться от принципа утилитаризма Джереми Бентама. Принцип гласит: поступай так, чтобы как можно больше людей ощутили пользу и как можно меньше людей — вред. Не скребут ли кошки на сердце после такого решения? Скребут”, — сказал Юргенстейн.

По его словам, к сегодняшнему дню стало ясно, что сожаление Рейнсалу об осуждении насилия против женщин, было ошибкой. ”Если бы это утверждение было серьезно обдуманным, то для Рейнсалу больше не должно быть места в политике. Здесь я соглашусь с архиепископом Урмасом Вийльма, который поддержал Рейнсалу: министр ранее ни словами, ни делами не проявлял свою терпимость к насилию над женщинами. Более того, часть политиков, которые выступили за вотум недоверия, даже упрекали его в ратификации Стамбульской конвенции, которая призвана защитить жертв насилия”, — отметил Юргенстейн.

В то же время Юргенстейна расстроило первое извинение министра, которое последний сформулировал так: ”если кому-то это причинило боль”. ”Святые небеса, как можно было вообще подумать, что эти слова могут не причинить боль!”, — сказал Юргенстейн. ”Лишь в среду мы смогли прочесть конкретное извинения министра, но лучше поздно, чем никогда”, — добавил соцдем.