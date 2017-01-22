”Я был крайне опечален, услышав о смерти Вельо Тормиса. Он был одним из лучших современных композиторов хоровой музыки”, — написал Ильвес в Twitter.
Тоомас Хендрик Ильвес скорбит о смерти композитора Вельо Тормиса
Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес выразил соболезнования в связи с кончиной Вельо Тормиса.
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