Тоомас Хендрик Ильвес получит премию мирового лидера в области кибербезопасности

В Гарвардском университете в США в следующий вторник вручат президенту Тоомасу Хендрику Ильвесу премию мирового лидера в области кибербезопасности.

Наградой отметят роль Ильвеса как пропагандиста кибербезопасности и его вклад в поиск и представление практических решений, чтобы помочь демократическим государствам противостоять растущей во всем мире киберугрозе, которая включает в себя хакерство, кибертерроризм и использование киберсредств при вмешательстве в демократические процессы государств.

Премию мирового лидера вручают Boston Global Forum и Институт по вопросам управления и инноваций Майкла Дукакиса.

В 2015 году премии мирового лидера получили канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Японии Синдзо Абэ, и в 2016 году — тогдашний генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.