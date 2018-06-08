Тоомас Хендрик Ильвес подтвердил, что вошел в "список русофобов" РФ

Бывший глава ЭР Тоомас Хендрик Ильвес подтвердил ERR, что его имя внесено в список граждан Эстонии, в отношении которых Россия установила запрет на въезд.

Ильвес сказал ERR, что запрет на визу у него был еще во времена Советского Союза, и что он надеется, что Россия когда-нибудь станет демократической страной.

"Между российскими политическими тенденциями и ограничениями существует связь. Мне установили запрет на получение визы также во времена Советского Союза. Когда тоталитарное государство разрушилось, исчез и запрет. Я вместе с рядом других людей, получивших запрет на въезд — среди которых сенатор Маккейн и бывший посол США в России Майкл Макфол — надеемся, что Россия когда-то станет вновь свободным, демократическим государством. Это было бы желаемой перспективой не только для соседей России, но и для ее собственных граждан, а также для всего свободного мира", — сказал Ильвес.

Напомним, российские власти в среду, 6 июня, объявили о том, что установили запрет на въезд в страну в отношении "русофобски настроенных" политических и общественных деятелей Эстонии.

По данным ERR, в список попали около 20 общественных деятелей Эстонии, в их числе — лишь несколько политиков.