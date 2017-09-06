Тоомас Хендрик Ильвес об ID-картах: меньше паники, больше фактов и понимания

Во вторник вечером президент Тоомас Хендрик Ильвес дал интервью Eesti Päevaleht и Delfi, в котором прокомментировал неполадки с ID-картами.

”Я бы посоветовал: меньше паники, больше фактов и понимания”, — призывает Ильвес. По его словам, Эстонское государство и правительство выполнили свои обязательства — в отличие от фирм, делавших программное обеспечение. Последние могут скрыть проблемы за обновлениями программ, но должны были оповестить общественность о неполадках.

”Чип — это вещь техническая, э-государство от этого не зависит и работает дальше”, — уверен Ильвес.

На вопрос о том, стоит ли обсудить нашу ИД-проблему с иностранными экспертами, Ильвес ответил: ”Это Эстония, скорее, то государство, которое дает другим советы. Конечно, если мы хотим знать, что о нас думает слон, то в вопросе нет ничего плохого. Мы услышим, что эстонцы правы, и это хорошо. Но чтобы кто-то сейчас понимал в этих вопросах больше, чем мы сами, — не думаю”.