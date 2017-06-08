Тоомас Хендрик Ильвес должен экс-супруге 55 000 евро за развод

Согласно декларации интересов, экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес должен своей бывшей жене Эвелин Ильвес 55 000 евро. В качестве основания для требования значится ”вследствие развода”.

В декларации следует отображать долги по состоянию на день подачи декларации. Ильвесы развелись 30 апреля 2015 года. В декларациях от 29 мая 2015 и 2016 года долг перед Эвелин Ильвес отсутствует. Обязательство появилось лишь в декларации от 29 мая 2017 года.

Кроме того, у Ильвеса насчитывается большое количество кредитов. Так, банку Nordea он должен в общей сложности 110 650 евро. OÜ Ermamaa должно этому же банку 107 231 евро.

Общая долговая нагрузка бывшего президента, согласно декларации, составляет 272 881 евро. Таким образом, Ильвес находится на первых строках рейтинга эстонских политиков с самым большим долгом, уступая лишь Таави Рыйвасу и Маргусу Цахкна.

Согласно антикоррупционному закону, ведущие политики и чиновники каждый год к 31 мая должны обнародовать свои декларации. Примечательно, что к 1 июню декларации Ильвеса в числе обнародованных не оказалось. Выяснилось, что произошла системная ошибка, которая к данному моменту устранена. Тем не менее, следует принимать во внимание, что в связи с этим обнародованные на прошлой недели данные о доходах и долгах других политиков могут оказаться неточными.