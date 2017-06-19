Тоом возможность создания альтернативного списка не комментирует: предлагаю заключить яанов мир

Сегодня бывший лидер центристов Эдгар Сависаар сообщил, что будет принимать участие в местных выборах, однако не уточнил, будет он баллотироваться по списку Центристской партии или по какому-нибудь альтернативному списку. Еще вчера отрицавшая возможность создания конкурирующего с партией избирательного союза евродепутат Яна Тоом сегодня подтверждать этого не стала.

”Я прочитала на Delfi новость с заголовком, что Сависаар баллотируется, но из самой новости я этого не вычитала”, — прокомментировала Тоом заявление Сависаара.

”Если Сависаар достаточно здоров для участия в суде, то он достаточно здоров для разных действий, хоть для женитьбы”, — добавила она.

На вопрос о том, обсуждали ли они с Сависааром возможность создания альтернативного избирательного союза и выдвижение Сависаара, Тоом сказала, что не комментирует их личные разговоры: ”Мы говорили на разные темы, в том числе о выборах, перспективах Центристской партии на этих выборах и тому подобном”.

Если еще вчера Тоом отрицала возможность создания альтернативного избирательного списка, то уже сегодня сказала Delfi, что не будет ничего комментировать. ”Предлагаю заключить яанов мир”, — сказала центристка.