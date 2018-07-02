Тоом: в ЕС сейчас наблюдается некоторый раскол по части отношения к России и США

Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом прокомментировала заявление министра иностранных дел Эстонии Свена Миксера о необходимости остановить проект ”Северный поток — 2”. Об этом сообщает RT.

Она подчеркнула, что российский газопровод ”Северный поток — 2” будет строиться и дальше.

”В Евросоюзе сейчас наблюдается некоторый раскол по части отношения к России и США. Собственно, он был всегда, но, так как ситуация сейчас обострилась, то время от времени можно видеть выступления политиков, занимающих ту или иную позицию. О том, что Северный поток не нравится странам Балтии, мы давно знаем, это не секрет”, — сказала Тоом.