02.07.2018, 20:27

Тоом: в ЕС сейчас наблюдается некоторый раскол по части отношения к России и США

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rus.delfi.ee
EST
Arvamusfestival 2017 esimene päev
Yana Toom arvamusfestivalilFoto: Hendrik Osula

Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом прокомментировала заявление министра иностранных дел Эстонии Свена Миксера о необходимости остановить проект ”Северный поток — 2”. Об этом сообщает RT.

Она подчеркнула, что российский газопровод ”Северный поток — 2” будет строиться и дальше.

”В Евросоюзе сейчас наблюдается некоторый раскол по части отношения к России и США. Собственно, он был всегда, но, так как ситуация сейчас обострилась, то время от времени можно видеть выступления политиков, занимающих ту или иную позицию. О том, что Северный поток не нравится странам Балтии, мы давно знаем, это не секрет”, — сказала Тоом.

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Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом прокомментировала заявление министра иностранных дел Эстонии Свена Миксера о необходимости остановить проект ”Северный поток — 2”. Об этом сообщает RT.
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