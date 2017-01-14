Вчера Яна Тоом написала у себя в Facebook, что она довольна новым брендом Эстонии, а шум вокруг этого изображения вызван его ценой.

"Начиталась ругани по поводу нового бренда Эстонии. До такой степени, что пошла смотреть. И мне фишка с камнями понравилась. Может, семантически чуть недотянуто — из серии "я бы не так сделал, или каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны, — но в целом классно. Так что шум, по моему скромному мнению, поднялся оттого, что вся эта неуловимо напоминающая Маримекко эстетика обошлась в такие бабки. А ребята — молодцы", — написала депутат Европарламента.

Сегодня стало известно, что этот знак, который посчитали новым брендом Эстонии как государства, на самом деле основа, на которой можно будет разместить информацию, пишет Eesti Päevaleht.

В пятницу дизайнерская команда представила обновленные интернет-среду estonia.ee и бренд brand.estonia.ee, призванные представлять Эстонию как за рубежом, так и на местном уровне.

Команда дизайнеров пояснила, что Эстонию нельзя дефинировать как один знак, и они никогда этим и не занимались. Представленные изображения — это дигитальные шаблоны, которые предприниматели смогут использовать для распространения информации о себе и об Эстонии на основании общих принципов. Команда надеется, что созданные ими элементы предприниматели будут использовать для торговли по всему миру; они бесплатны и доступны каждому.